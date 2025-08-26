خبرگزاری کار ایران
دستگیری عوامل نزاع و درگیری در پمپ‌بنزین فلکه گاز رشت

دستگیری عوامل نزاع و درگیری در پمپ‌بنزین فلکه گاز رشت
فرمانده انتظامی شهرستان رشت از دستگیری ۶ نفر از عوامل اصلی نزاع و درگیری در پمپ‌بنزین‌های محدوده فلکه گاز خبر داد.

به گزارش ایلنا از رشت، سرهنگ عیسی روشن قلب در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع درگیری در پمپ‌بنزین فلکه گاز، بلافاصله مأموران انتظامی به محل اعزام شدند.

وی افزود: با حضور پلیس، اوضاع تحت کنترل قرار گرفت و در بررسی‌های اولیه مشخص شد که چند نفر به دلیل اختلافات شخصی در این مکان با یکدیگر درگیر شده‌اند.

فرمانده انتظامی رشت تصریح کرد: مأموران با اقدام سریع و قاطع، ۶ نفر از عوامل اصلی این نزاع را شناسایی و دستگیر کرده و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی کردند.

سرهنگ روشن قلب در پایان با بیان اینکه برخورد قاطع با برهم‌زنندگان نظم و آسایش عمومی در دستور کار پلیس است، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشابه، موضوع را سریعاً از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

