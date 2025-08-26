استاندار فارس در نشست خبری مطرح کرد؛
استاندار فارس گفت: همزمان با هفته دولت سال ۱۴۰۴، یکهزار و ۶۶۲ پروژه عمرانی، صنعتی، خدماتی و زیربنایی در استان با اعتباری بالغ بر ۶۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری امروز ۴ شهریور در نشست خبری با خبرنگاران افزود: این پروژهها در بخشهای مختلف از جمله آب، برق، گاز، راههای اصلی و روستایی، صنایع معدنی و فولادی، بهداشت و درمان، و عدالت آموزشی به ثمر رسیده و در ۲۰ سال اخیر از نظر حجم و گستره، بیسابقه است.
تاکید بر رویکرد وفاق ملی در دولت چهاردهم
استاندار فارس با اشاره به شرایط دشوار بینالمللی و محدودیتهای اقتصادی، اظهار داشت: دولت چهاردهم با هدایت رئیسجمهور بر وفاق، همدلی و توسعه کشور تأکید دارد.
به گفته وی، رویکرد دولت پزشکیان مبتنی بر پرهیز از تقابل و ایجاد وحدت ملی است و این نگاه در جلسات مستمر رئیسجمهور با استانداران نمود یافته است.
امیری افزود: نوع جدیدی از حکمرانی در دولت چهاردهم پایهگذاری شده که در آن رئیسجمهور بهطور مستقیم از مشکلات استانها آگاه میشود و اختیارات بیشتری به استانداران واگذار شده است.
ارتقای شاخصهای توسعه و بودجه فارس
استاندار فارس با بیان اینکه این استان در سالهای اخیر در شاخص حجم سرمایهگذاری صنعتی رتبه نخست کشور را کسب کرده، تصریح کرد: فارس در تعداد واحدهای صنعتی رتبه پنجم و در اشتغال صنعتی رتبه هشتم کشور را داراست.
وی اضافه کرد: بر اساس اعلام مرکز پژوهشهای مجلس، فارس جزو سه استان نخست کشور در ارتقای وضعیت بودجه استانی قرار گرفته و بودجه استانی ۴۴ درصد و بودجه ملی استان ۱۰۱ درصد افزایش یافته است.
امیری با اشاره به اینکه بسیاری از مطالبات پرستاران و کادر درمان نیز در دولت فعلی برطرف شده است، خاطرنشان کرد: پس از بررسی شاخصهای بهداشت و درمان و شناسایی کاستیها، رسیدگی به پروژههای درمانی فارس در اولویت قرار گرفت و اکنون وضعیت این بخش به سطح مطلوبی رسیده است.
احیای واحدهای صنعتی و سرمایهگذاری
استاندار فارس احیای واحدهای نیمهتمام و راکد را از اقدامات مهم استان برشمرد و گفت: بسیاری از این واحدها با ۶۰ تا ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی تکمیل و وارد چرخه تولید شدهاند.
وی همچنین از راهاندازی پنجره واحد سرمایهگذاری در استانداری و برگزاری مستمر جلسات «شنبههای تسهیلگری» برای رفع مشکلات سرمایهگذاران خبر داد.
استاندار فارس با بیان اینکه صدور مجوز سرمایهگذاری داخلی و خارجی در استان به کمتر از ۱۵ روز کاهش یافته است، گفت: ایجاد امنیت سرمایهگذار در سایه حاکمیت قانون، آرامش اجتماعی و همدلی، از مهمترین اولویتهای مدیریت استان بوده است.
امیری افزود: بستههای آماده سرمایهگذاری شامل زمین، زیرساخت، تأمین انرژی و بازار مصرف در قالب مجوزهای بینام تدوین شده و تمرکز اصلی استان بر توسعه زنجیره ارزش و خوشههای صنعتی-معدنی قرار دارد؛ چرا که این زنجیرهها بیشترین ارزش افزوده، ارزآوری و اشتغال را ایجاد میکنند و مانع خامفروشی خواهند شد.
تامین معیشت مردم در شرایط جنگ ۱۲ روزه
استاندار فارس با اشاره به اهمیت تنظیم بازار گفت: در جریان جنگ ۱۲ روزه، اولویت استان تأمین نیازهای نیروهای مسلح و همزمان صیانت از معیشت مردم بود.
مدیریت ارشد استان فارس تأکید کرد: در جریان جنگ تحمیلی هیچ کمبودی در کالاهای اساسی ایجاد نشد و ذخایر استان حتی بهتر از پاییز سال گذشته بود.
وی خاطرنشان کرد: بیش از ۵۰ هزار گشت بازرسی و ۳هزار و ۲۰۱ پرونده تخلف تشکیل شده است. همچنین طرحهای نظارتی ویژه ماه رمضان، محرم و صفر، پایش انبارها، گشت مشترک و اجرای طرحهای «از مزرعه تا سفره» و «هزار فروشگاه» مانع افزایش غیرقانونی قیمتها شد.
به گفته استاندار فارس، اقلام اساسی مانند مرغ و گوشت منجمد و شکر به قیمت مصوب در استان توزیع شده است.
امیری با اشاره به خشکسالیها و آسیبهای کشاورزی و دامداری، از اجرای سند آمایش سرزمین در فارس خبر داد و گفت: توسعه استان بر چهار محور تعریف شده است؛ خدمات برتر (پزشکی، گردشگری، فرهنگی و آموزش عالی)، صنایع با فناوری بالا (هایتک)، خدمات پشتیبان صنعت (با تأکید بر نفت، گاز و انرژیهای نو) و نقشآفرینی در گذرگاههای بینالمللی و لجستیک کالا.
توسعه انرژیهای نو و سرمایهگذاری در نیروگاههای خورشیدی
استاندار فارس اعلام کرد: تاکنون تفاهمنامه ساخت چند نیروگاه خورشیدی بزرگمقیاس امضا شده که یکی از آنها با ظرفیت هزار مگاوات و بدون نیاز به تسهیلات دولتی در حال اجراست.
وی افزود: استفاده از پنلهای خورشیدی خانگی و نیروگاههای کوچک و متوسط نیز در دستور کار قرار گرفته و بخشی از اشتغال کمیته امداد در همین زمینه تعریف شده است.
وی خاطرنشان کرد: بهرهبرداری غیرمجاز و اضافه از منابع آبی مانند سد درودزن مشکلات جدی ایجاد کرده و راهی جز حرکت به سمت کشاورزی مدرن، توسعه گلخانهها، تغییر الگوی کشت و بازپسگیری اراضی ملی واگذارشده به افراد فاقد اهلیت وجود ندارد.
افتتاح آزادراه شیراز–اصفهان و آغاز عملیات اجرایی آزادراه شیراز–بوشهر
استاندار فارس گفت: قطعه هفتم آزادراه شیراز–اصفهان تکمیل و آماده افتتاح است و طی سفر وزیر راه و شهرسازی به استان به بهرهبرداری میرسد؛ با افتتاح این قطعه، آزادراه شیراز–اصفهان به طور کامل تکمیل میشود و همزمان عملیات اجرایی آزادراه شیراز–بوشهر نیز آغاز خواهد شد.
وی این مسیر را یکی از مهمترین آزادراههای کشور توصیف کرد که شمال ایران (بندر انزلی) را به جنوب (بندر بوشهر) متصل میکند و نقش مهمی در توسعه زیرساختهای ارتباطی استان و کشور دارد.
استاندار فارس از اجرای ۱۷ قطعه راهآهن شیراز به بوشهر خبر داد و گفت: همه این قطعات با حضور پیمانکاران فعال است و پروژه تعطیل نشده است؛ محدودیت بودجهای کشور وجود دارد اما با پیگیریها، روند اجرای پروژهها ادامه دارد.
دیپلماسی اقتصادی و توسعه روابط خارجی
استاندار فارس با اشاره به حضور ۲۴ هیئت خارجی از کشورهای مختلف از جمله استرالیا، قطر، روسیه، عمان و چین در ۱۰ ماه گذشته گفت: فارس بیشترین ملاقات با سفرای خارجی را در بین استانهای کشور داشته است.
وی خاطرنشان کرد: برنامه دیپلماسی منطقهای در شیراز با حضور دکتر عراقچی و معاونان وزارت امور خارجه، و نیز برگزاری کمیسیون مشترک ایران و تاجیکستان در شیراز برگزار شد و این نشستها منجر به امضای تفاهمنامههای اقتصادی و همکاریهای مشترک شده است.
استاندار فارس یادآور شد: ۴ تا ۵ وزیر خارجی نیز در سفرهای اخیر با ظرفیتهای اقتصادی و سرمایهگذاری فارس آشنا شدند و تفاهمنامههای جدیدی در این زمینه امضا شد.
امیری گفت: این تفاهمات و رفتوآمدهای خارجی نقش مهمی در رونق اقتصادی فارس و ایجاد فرصتهای سرمایهگذاری ایفا خواهد کرد. هرچند جنگ ۱۲ روزه تا حدودی روند تعاملات را کند کرده است، اما مدیریت استان و بخشهای مختلف اقتصادی و بازرگانی مصمم هستند که این همکاریها به تولید ثروت در استان منجر شود.
تصمیمگیری درباره مدیرکل میراث فرهنگی فارس تا ۱۰ روز آینده
استاندار فارس اعلام کرد: تعیین مدیرکل جدید میراث فرهنگی استان حداکثر تا ۱۰ روز آینده نهایی میشود.
به گفته وی انتخاب نهایی در هماهنگی با وزارت میراث فرهنگی و با کسب اطلاعات و تایید دستگاههای نظارتی و امنیتی انجام خواهد شد تا فردی توانمند، کارآمد و دارای اهلیت مدیریتی مسئولیت مدیریت میراث فرهنگی استان را بر عهده گیرد.
امیری گفت: انتخاب مدیرکل جدید قرار است فرایندی شفاف و مبتنی بر اهلیت و سابقه اجرایی باشد تا حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان از ثبات مدیریتی و جهش عملیاتی برخوردار شود.
بهرهبرداری از ورزشگاه پارس شیراز با تأمین هزار میلیارد تومان از محل مولدسازی
استاندار فارس از تکمیل و بهرهبرداری ورزشگاه پارس شیراز خبر داد و گفت: با وجود کمبود اعتبارات دولتی، این پروژه با تأمین هزار میلیارد تومان از محل مولدسازی و تلاش شبانهروزی دستگاهها به نتیجه رسید.
وی افزود: با پیگیریهای صورتگرفته و همکاری وزارت ورزش، شهرداری و پیمانکاران، زیرساختهای ورزشگاه تکمیل شد و هماکنون تیم فجر شهید سپاسی در خانه خود به میدان میرود. به گفته استاندار، در طراحی ورزشگاه جایگاه ویژهای برای بانوان در نظر گرفته شده است.
تلاش برای رفع خاموشیها و ناترازی انرژی
استاندار فارس با عذرخواهی از مردم بابت خاموشیهای اخیر گفت: ناترازی برق یک مشکل ملی است که ناشی از خروج نیروگاههای برقآبی و نیروگاه بوشهر از مدار بوده است.
وی افزود: با مدیریت انجامشده، خاموشیها در استان تا حد امکان کاهش یافته و در برخی موارد برنامه خاموشیها بازنگری شده است.
امیری گفت: تا دهه فجر امسال دستکم ۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در فارس وارد مدار میشود و واحدهای صنعتی و دستگاههای دولتی نیز مکلف به نصب پنل خورشیدی شدهاند.
استاندار فارس با اشاره به پروژههای انتقال آب از خلیج فارس گفت: هماکنون آب در صنایع فولاد نیریز و همچنین خط انتقال آب به آباده در حال بهرهبرداری است.
به گفته وی، این پروژه با جدیت دنبال میشود و پیمانکار فعالانه در حال کار است.
درخصوص الحاق فارس به دریا نیز امیری توضیح داد: مصوبه شورای عالی امنیت ملی در سال ۱۳۹۱ برای این موضوع وجود دارد، اما به دلیل تبعات اجتماعی و امنیتی فعلاً متوقف شده است.
مدیریت پروژههای عمرانی و گردشگری
امیری تأکید کرد: دولت سیزدهم و چهاردهم اجازه آغاز پروژههای بدون تأمین اعتبار را نمیدهد و کلنگزنیها تنها در پروژههایی انجام میشود که منابع مالی آنها صد درصد تأمین شده است.
استاندار فارس حوزه گردشگری را نخستین محور توسعه فارس دانست و گفت: «برنامه جامع توسعه گردشگری» در شورای برنامهریزی استان تصویب شده و تا ده روز آینده مدیرکل جدید میراث فرهنگی فارس منصوب خواهد شد.
وی همچنین از برگزاری رویداد فرهنگی بینالمللی با حضور ارکستر ملی ارمنستان در تخت جمشید خبر داد که با همکاری وزارت میراث فرهنگی و هماهنگیهای بینالمللی انجام خواهد شد.
امیری در خصوص آزادراه شیراز–اصفهان، گفت: برخی اشکالات در ورودی و خروجی وجود دارد که در حال اصلاح است.
درباره آتشسوزیهای اخیر، وی بیان کرد: منشأ برخی آتشسوزیها انسانی است و بررسیهای امنیتی و قضایی در حال انجام است.
در مورد انتصابات، استاندار فارس تأکید کرد: به دنبال انتخاب مدیران توانمند و جوان هستیم و تغییرات مدیریتی با هماهنگی دستگاههای نظارتی انجام میشود.
در بخش صنعت، وی از ادامه اجرای «سند توسعه شهرستانها» خبر داد و گفت: این سند تا چهار سال آینده مبنای توسعه همه ۳۷ شهرستان فارس خواهد بود.
در مدیریت به ثبات اعتقاد دارم
استاندار فارس با تأکید بر اینکه در انتصابات نگاه تقابلی وجود ندارد و فرآیندها بر اساس ضوابط و استعلامهای قانونی انجام میشود، گفت: در مدیریت به ثبات اعتقاد دارم اما در مواردی که ضعف یک مدیر آشکار باشد امکان حمایت از او وجود ندارد.
امیری با اشاره به اینکه انتخابات یک وکالت است نه تقابل، اظهار کرد: وفاق هزینههایی دارد و بخشی از این هزینهها به پرهیز از ایجاد تقابل برمیگردد؛ به همین دلیل ممکن است برخی کارها زمانبر شود.
وی با بیان اینکه انتصابات بر اساس ضوابط مشخص و با استعلام از دستگاههای امنیتی صورت میگیرد، افزود: ممکن است برخی افراد مورد تأیید قرار نگیرند. من هیچگاه تغییر مدیران را بهصورت ناگهانی انجام نمیدهم و برای مدیریت “گوشی” نیستم. چون سابقه قضاوت دارم، شخصاً بر اطلاعرسانیهای استانداری نیز نظارت میکنم.
امیری تأکید کرد: به ثبات مدیریت اعتقاد دارم و اگر مدیری دچار مشکل شود باید اشکالات او رفع شود؛ اما زمانی که ضعف مدیریتی آنقدر جدی باشد که امکان حمایت وجود نداشته باشد، ناگزیر از تغییر هستیم.