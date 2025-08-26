شناسایی و پیش بینی وصول یک همت از محل فرار مالیاتی در همدان

به گزارش ایلنا از همدان، حسن پیمانی امروز در جمع خبرنگاران‌ با بیان اینکه ۹۵ درصد درآمد استان از درآمد های مالیاتی است، ادامه داد: ۷.۵ همت درآمد برای استان در قانون بودجه پیش‌بینی شده است و تلاش داریم در فرار مالیاتی درآمد استان وصول شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان اظهار کرد: در حوزه مولدسازی دارایی‌های دولت، امسال سه ملک در وزارت نفت در استان با پیش‌بینی ارزش ۱۰ همت شناسایی شده است.

وی ادامه داد: برای زمینی در سعیدیه معروف به باغ وزارت نفت با مساحت ۲.۵ هکتار، انبار نفت و ساختمان اداری میدان دانشگاه شرکت نفت مصوبه مولدسازی اخذ شده است.

پیمانی همچنین افزود: در مجموع ۱۹ ملک از اداره کل بهزیستی، سه ملک از وزارت نفت، دو ملک از اداره کل ثبت احوال و در مجموع ۲۴ ملک در راستای مولدسازی استان شناسایی شده است.

وی در بخش دیگر از سخنانش گفت: بر اساس اعلام بانک مرکزی، طی سه ماهه بهار، استان همدان نوزدهمین استان در حوزه منابع به شمار می‌رود و در بخش تسهیلات استان بیست‌وسومین است.

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان همدان در زمینه تسهیلات پرداختی توسط بانک‌های استان، یادآور شد: در تسهیلات ازدواج از ۷۰۰۶ نفر ثبت نامی و ۲۶۰۹ نفر پرداخت شده است به مبلغ ۸۷۳ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه در تسهیلات فرزندآوری نیز از ۸۰۹۵ نفر متقاضی ثبت نام شده برای ۲۶۷۳ نفر ۲۴۳ میلیارد تومان پرداخت شده است، خاطرنشان کرد: از ۷۷۴۸ نفر متقاضی تسهیلات ودیعه مسکن به ۱۱۹۶ نفر مبلغ ۲۱۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.

وی با اشاره به ارزیابی بانک‌های استان، گفت: از لحاظ منابع استان نوزدهم و از لحاظ تسهیلات رتبه ۲۳ را در کشور داریم. بانک‌های دولتی وضعیت پرداخت خوبی دارند اما مشکل اصلی بانک‌های خصوصی هستند.

پیمانی با بیان اینکه حق بیمه تولیدی استان چهار همت است، ‌ادامه داد: میزان سپرده‌های بیمه‌ها در بانکهای استان ۵۶ میلیارد تومان است.

پیمانی با اشاره به اینکه در درگاه ملی مجوزها ۲۶۲ هزار و ۶۹۳ نفر متقاضی ثبت درخواست داشتند، گفت: ۲۱۲هزار و ۶۷۹ نفر مجوز دریافت کردند.

وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۳ نزدیک به ۲۱۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در استان صورت گرفت، یادآور شد: امسال ۱۲ میلیون و ۶۷۴ هزار دلار مجوز سرمایه‌گذاری خارجی برای ۶ طرح اخذ شده است.

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان همدان تصریح کرد: در دولت چهاردهم ۱۶۸میلیون دلار معادل ۴۷ درصد سرمایه‌گذاری استان صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه کشورهایی چون ترکیه، امارات و چین طی سال جاری در استان سرمایه‌گذاری کرده‌اند گفت: محل این سرمایه‌گذاری‌ها در بخش صنعت، ریخته‌گری فولاد و صنایع تبدیلی میوه است.

وی خاطرنشان کرد: طی سال جاری ۲۱ هزار و ۶۰۰ تن صادرات به ارزش ۱۰ میلیون دلار و واردات ۳ هزار و ۱۶۶ تن به ارزش ۱۷ میلیون دلار در استان رقم خورده است.

وی اعلام کرد: جذب اعتبارات عمرانی استان در سال 1403 نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است.

وی گفت: در سال 1402 میزان اعتبارات تخصیص یافته استان 2 هزار و 100 میلیارد تومان بود که در سال 1403 این رقم به 2 هزار و 700 میلیارد تومان افزایش یافته است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان افزود: کل اعتبارات استان در سال گذشته حدود 6 همت بوده که تنها 800 میلیارد تومان از آن مصرف نشده است. همچنین مسئولان استان تا 20 شهریور ماه فرصت دارند برای دریافت اعتبارات از دولت اقدام کنند و تا 31 شهریور ماه نیز این اعتبارات را هزینه نمایند.

انتهای پیام/