جسد جوان غرق شده اهوازی در رودخانه دز کشف شد

به گزارش ایلنا از خوزستان، روح‌الله بهشتی‌فرد امروز با اعلام این خبر، اظهار کرد: حدود ساعت ۱۴ روز دوشنبه سوم شهریور حین غواصی و پس از گذشت ۴ روز از حادثه غرق شدن یک جوان ۲۵ ساله اهوازی، پیکر وی توسط غواصان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری دزفول کشف شد.

وی افزود: پیکر این جوان در محدوده پل قدیم دزفول کشف و از آب خارج شد.

یک جوان اهوازی حدودا ۲۵ ساله اهل و ساکن اهواز روز شنبه یکم شهریور امسال در رودخانه دز غرق شده بود و جست و جوی وی به مدت ۴ روز ادامه داشت.

پیش از این، سید فرزاد حسینی مدیر کل پزشکی قانونی خوزستان اعلام کرده بود: در سه ماهه اول سال ۱۴۰۴ تعداد جان‌باختگان ناشی از غرق شدگی ۳۰ نفر بوده است که ۲۷ نفر از این تعداد مرد و سه نفر زن بوده‌اند.

