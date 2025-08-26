به گزارش ایلنا، طی مراسمی با حضور «پیشقدم» معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، «حبیبی» معاون توسعه ،مدیریت و منابع استانداری و جمعی از مسئولین استان طی حکمی از طرف «تیموری» معاون وزیر رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور «شهامت هدایت» به عنوان سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل منصوب شد و از زحمات چندین ساله محمود قلی زاده در دوران تصدی مدیر کلی منابع طبیعی و آبخیزداری استان تجلیل بعمل آمد.

