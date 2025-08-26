کشف یک تن و ۵۶۸ کیلوگرم مواد مخدر در لرستان
فرمانده انتظامی لرستان از کشف یک تن و ۵۶۸ کیلوگرم مواد مخدر در استان خبر داد.
به گزارش ایلنا، سردار محمدرضا هاشمیفر روز سه شنبه چهارم شهریور ماه در تشریح جزئیات مرحله بیستم طرح «آرامش در شهر» که با هدف برخورد قاطع با خردهفروشان مواد مخدر و جمعآوری معتادان متجاهر در سراسر استان طی هفته گذشته به اجرا درآمد، اظهار داشت: همکاران پرتلاش و سخت کوش من در انتظامی استان، با تلاش شبانهروزی و اشراف اطلاعاتی، موفق شدند ضربهای مهلک به شبکه توزیع و فروش مواد مخدر در استان وارد آورند.
وی افزود: در این عملیات گسترده و هوشمندانه ۱۲۴ نفر از خردهفروشان مواد مخدر و ۱۴ نفر از قاچاقچیان اصلی شناسایی و دستگیر، که از این افراد در مجموع یک هزار ۵۶۸ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف، که پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی ارجاع داده شدند.
فرمانده انتظامی استان لرستان با تأکید بر اهمیت پاکسازی چهره شهر از آسیبهای اجتماعی، تصریح کرد: در اثنای این طرح، ۳۹۵ نفر از معتادان متجاهر در سطح استان جمعآوری که پس از انجام مراحل قانونی، جهت بهبود و بازگشت به زندگی سالم، تحویل کمپهای مجاز ترک اعتیاد شده که این اقدام، گامی مهم در راستای حفظ سلامت جامعه و بازگرداندن آرامش به خانوادههاست.
سردار «هاشمی فر» در پایان ضمن هشدار به سوداگران مرگ گفت: برخورد ما با کسانی که با جان و مال مردم بازی میکنند، قاطع و بیامان خواهد بود وهرگز اجازه نخواهیم داد که آرامش و امنیت مردم، فدای مطامع پلید شما شود و ما تا ریشهکن کردن کامل بساط سوداگری مرگ از استان، لحظهای از تلاش و مبارزه دست برنخواهیم داشت.