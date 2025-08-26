به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت‌الاسلام سید ابوالحسن فاطمی در دیدار با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، با اشاره به نقش برجسته وی در پیشبرد اهداف ملی، حضور و تلاش‌های ایشان در استان‌های مختلف به‌ویژه مناطق محروم را نقاط نورانی و اثرگذار در کارنامه خدمت توصیف کرد.

وی این حضور را زمینه‌ساز تحولات مثبت در حوزه محیط زیست و توسعه پایدار دانست.

نماینده ولی‌فقیه در استان با تأکید بر اهمیت حفظ طبیعت و منابع طبیعی، تصریح کرد: همه اقدامات در حوزه محیط زیست باید با هدف تأمین آسایش و تکامل انسان‌ها صورت گیرد.

فاطمی خواستار اجرای دقیق و علمی برنامه‌های سازمان در سطح کشور و به‌ویژه استان چهارمحال و بختیاری شد.

وی با اشاره به آموزه‌های دینی، احترام به طبیعت و آفریده‌های الهی را مطابق با سیره پیامبر اسلام (ص) و ائمه اطهار (ع) برشمرد و پرهیز از اسراف و تبذیر را از اصول اخلاقی و دینی دانست که در سنت نبوی و علوی و نیز در بیانات مقامات کشور مورد تأکید قرار گرفته است.

حجت‌الاسلام فاطمی در پایان با اشاره به مسیر پیشرفت کشور، ایران اسلامی را در مسیر ساخت جامعه‌ای سالم و سعادتمند مبتنی بر مکتب نورانی اسلام توصیف و ابراز امیدواری کرد این سعادت به دیگر سرزمین‌ها نیز گسترش یابد.

