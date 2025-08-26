خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری:

محیط‌زیست در خدمت رشد و تعالی بشر است

محیط‌زیست در خدمت رشد و تعالی بشر است
کد خبر : 1678144
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری گفت: محیط زیست در خدمت رشد و تعالی بشر است و این حضور زمینه‌ساز تحولات مثبت درحوزه محیط زیست و توسعه پایدار است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت‌الاسلام سید ابوالحسن فاطمی در دیدار با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، با اشاره به نقش برجسته وی در پیشبرد اهداف ملی، حضور و تلاش‌های ایشان در استان‌های مختلف به‌ویژه مناطق محروم را نقاط نورانی و اثرگذار در کارنامه خدمت توصیف کرد.

وی این حضور را زمینه‌ساز تحولات مثبت در حوزه محیط زیست و توسعه پایدار دانست.

نماینده ولی‌فقیه در استان با تأکید بر اهمیت حفظ طبیعت و منابع طبیعی، تصریح کرد: همه اقدامات در حوزه محیط زیست باید با هدف تأمین آسایش و تکامل انسان‌ها صورت گیرد.

فاطمی خواستار اجرای دقیق و علمی برنامه‌های سازمان در سطح کشور و به‌ویژه استان چهارمحال و بختیاری شد.

وی با اشاره به آموزه‌های دینی، احترام به طبیعت و آفریده‌های الهی را مطابق با سیره پیامبر اسلام (ص) و ائمه اطهار (ع) برشمرد و پرهیز از اسراف و تبذیر را از اصول اخلاقی و دینی دانست که در سنت نبوی و علوی و نیز در بیانات مقامات کشور مورد تأکید قرار گرفته است.

حجت‌الاسلام فاطمی در پایان با اشاره به مسیر پیشرفت کشور، ایران اسلامی را در مسیر ساخت جامعه‌ای سالم و سعادتمند مبتنی بر مکتب نورانی اسلام توصیف و ابراز امیدواری کرد این سعادت به دیگر سرزمین‌ها نیز گسترش یابد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور