نماینده ولیفقیه در چهارمحال و بختیاری:
محیطزیست در خدمت رشد و تعالی بشر است
نماینده ولیفقیه در چهارمحال و بختیاری گفت: محیط زیست در خدمت رشد و تعالی بشر است و این حضور زمینهساز تحولات مثبت درحوزه محیط زیست و توسعه پایدار است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حجتالاسلام سید ابوالحسن فاطمی در دیدار با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، با اشاره به نقش برجسته وی در پیشبرد اهداف ملی، حضور و تلاشهای ایشان در استانهای مختلف بهویژه مناطق محروم را نقاط نورانی و اثرگذار در کارنامه خدمت توصیف کرد.
وی این حضور را زمینهساز تحولات مثبت در حوزه محیط زیست و توسعه پایدار دانست.
نماینده ولیفقیه در استان با تأکید بر اهمیت حفظ طبیعت و منابع طبیعی، تصریح کرد: همه اقدامات در حوزه محیط زیست باید با هدف تأمین آسایش و تکامل انسانها صورت گیرد.
فاطمی خواستار اجرای دقیق و علمی برنامههای سازمان در سطح کشور و بهویژه استان چهارمحال و بختیاری شد.
وی با اشاره به آموزههای دینی، احترام به طبیعت و آفریدههای الهی را مطابق با سیره پیامبر اسلام (ص) و ائمه اطهار (ع) برشمرد و پرهیز از اسراف و تبذیر را از اصول اخلاقی و دینی دانست که در سنت نبوی و علوی و نیز در بیانات مقامات کشور مورد تأکید قرار گرفته است.
حجتالاسلام فاطمی در پایان با اشاره به مسیر پیشرفت کشور، ایران اسلامی را در مسیر ساخت جامعهای سالم و سعادتمند مبتنی بر مکتب نورانی اسلام توصیف و ابراز امیدواری کرد این سعادت به دیگر سرزمینها نیز گسترش یابد.