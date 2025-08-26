استاندار هرمزگان در نشست خبری مطرح کرد؛
هفته دولت در هرمزگان با ۹۳۴ پروژه جدید/ آخرین خبرها از تالار مرکزی و پل لاتیدان
همزمان با هفته دولت، ۹۳۴ پروژه عمرانی و اقتصادی در هرمزگان با اعتباری بیش از ۱۳۱ همت افتتاح یا کلنگزنی میشود. استاندار هرمزگان، همچنین از تعیین زمین جدید برای تالار مرکزی بندرعباس و تداوم پیگیریها برای تأمین اعتبار پل لاتیدان خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، محمد آشوریتازیانی، استاندار هرمزگان، در نشست خبری به مناسبت هفته دولت، از افتتاح ۸۸۶ پروژه عمرانی، اقتصادی و زیرساختی در استان خبر داد و گفت: این پروژهها با اعتباری بالغ بر ۶۸/۹ همت آماده بهرهبرداری هستند که از این میان، ۸۲۰ پروژه عمرانی و زیرساختی با اختصاص ۱۲/۶ همت در اولویت قرار دارند.
وی افزود: در این هفته همچنین عملیات اجرایی ۴۸ پروژه جدید با ارزش ۶۲/۷ همت آغاز میشود که سهم قابل توجهی در توسعه استان خواهد داشت.
آشوری با اشاره به عملکرد سهماهه نخست امسال گفت: هرمزگان در حوزه سرمایهگذاری اقتصادی با ۶۶ پروژه تولیدی و اقتصادی به ارزش ۵۶/۳ همت و اشتغالزایی ۵۳۰۰ نفر، موفق به کسب رتبه نخست کشور شده است.
به گفته استاندار هرمزگان، در بخش صنعت، معدن و تجارت ۲۱ پروژه به ارزش ۳۳/۷ همت آماده افتتاح است و این سازمان با ۴ پروژه کلنگزنی به ارزش ۳۸ همت، در صدر پروژههای آغاز عملیات اجرایی قرار دارد.
وی افزود: بیش از ۲۷ دستگاه اجرایی در ۱۳ شهرستان استان پروژه دارند و پس از سازمان صمت، سازمان بنادر با ۷/۴ همت بیشترین پروژههای قابل افتتاح را به خود اختصاص داده است.
آخرین وضعیت تالار مرکزی بندرعباس
استاندار هرمزگان درباره وضعیت تالار مرکزی بندرعباس گفت: بهدلیل قرار گرفتن این پروژه در مسیر کریدور هوایی و برخی مشکلات حقوقی و مالکیتی، اجرای طرح در مکان قبلی با موانعی روبهرو شد و نهایتاً تصمیم بر این شد که این زمین در اختیار شهرداری بندرعباس قرار گیرد تا در آینده برای کاربریهای فرهنگی و هنری مانند موزه یا گالری استفاده شود.
وی ادامه داد: برای اجرای تالار مرکزی، زمینی جدید در محدوده تپه اللهاکبر در نظر گرفته شده و قرار است این پروژه در آن مکان عملیاتی شود.
پیگیری تأمین اعتبار پل لاتیدان
آشوریتازیانی درباره وضعیت پل لاتیدان نیز توضیح داد: اعتبار کافی برای تکمیل این پروژه تاکنون تخصیص داده نشده، اما پیگیریهای لازم برای تأمین منابع مالی در دستور کار است و در نشستهای اخیر با مسئولان ملی این موضوع مطرح شده است.