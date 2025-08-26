هفته دولت در هرمزگان با ۹۳۴ پروژه جدید/ آخرین خبرها از تالار مرکزی و پل لاتیدان

به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، محمد آشوری‌تازیانی، استاندار هرمزگان، در نشست خبری به مناسبت هفته دولت، از افتتاح ۸۸۶ پروژه عمرانی، اقتصادی و زیرساختی در استان خبر داد و گفت: این پروژه‌ها با اعتباری بالغ بر ۶۸/۹ همت آماده بهره‌برداری هستند که از این میان، ۸۲۰ پروژه عمرانی و زیرساختی با اختصاص ۱۲/۶ همت در اولویت قرار دارند.

وی افزود: در این هفته همچنین عملیات اجرایی ۴۸ پروژه جدید با ارزش ۶۲/۷ همت آغاز می‌شود که سهم قابل توجهی در توسعه استان خواهد داشت.

آشوری با اشاره به عملکرد سه‌ماهه نخست امسال گفت: هرمزگان در حوزه سرمایه‌گذاری اقتصادی با ۶۶ پروژه تولیدی و اقتصادی به ارزش ۵۶/۳ همت و اشتغال‌زایی ۵۳۰۰ نفر، موفق به کسب رتبه نخست کشور شده است.

به گفته استاندار هرمزگان، در بخش صنعت، معدن و تجارت ۲۱ پروژه به ارزش ۳۳/۷ همت آماده افتتاح است و این سازمان با ۴ پروژه کلنگ‌زنی به ارزش ۳۸ همت، در صدر پروژه‌های آغاز عملیات اجرایی قرار دارد.

وی افزود: بیش از ۲۷ دستگاه اجرایی در ۱۳ شهرستان استان پروژه دارند و پس از سازمان صمت، سازمان بنادر با ۷/۴ همت بیشترین پروژه‌های قابل افتتاح را به خود اختصاص داده است.

آخرین وضعیت تالار مرکزی بندرعباس

استاندار هرمزگان درباره وضعیت تالار مرکزی بندرعباس گفت: به‌دلیل قرار گرفتن این پروژه در مسیر کریدور هوایی و برخی مشکلات حقوقی و مالکیتی، اجرای طرح در مکان قبلی با موانعی روبه‌رو شد و نهایتاً تصمیم بر این شد که این زمین در اختیار شهرداری بندرعباس قرار گیرد تا در آینده برای کاربری‌های فرهنگی و هنری مانند موزه یا گالری استفاده شود.

وی ادامه داد: برای اجرای تالار مرکزی، زمینی جدید در محدوده تپه الله‌اکبر در نظر گرفته شده و قرار است این پروژه در آن مکان عملیاتی شود.

پیگیری تأمین اعتبار پل لاتیدان

آشوری‌تازیانی درباره وضعیت پل لاتیدان نیز توضیح داد: اعتبار کافی برای تکمیل این پروژه تاکنون تخصیص داده نشده، اما پیگیری‌های لازم برای تأمین منابع مالی در دستور کار است و در نشست‌های اخیر با مسئولان ملی این موضوع مطرح شده است.

