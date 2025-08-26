خبرگزاری کار ایران
روز گذشته رخ داد؛

تصادف خودرو پژو پارس و کوییک در جاده لامرد با ۴ مصدوم و یک فوتی

تصادف خودرو پژو پارس و کوییک در جاده لامرد به دهشیخ، منجر به فوت یک نفر و ۴ مصدوم شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از لامرد، حسن مقیمی رئیس جمعیت هلال احمر لامرد گفت: در ساعت ۱۷:۴۵ دوشنبه (۳ شهریورماه)، طی تماسی از آتش‌نشانی، گزارشی مبنی بر تصادف خودرو پژوپارس و کوییک در کیلومتر ۱۵ جاده لامرد به دهشیخ اعلام شد.

وی گفت: بلافاصله یک تیم عملیاتی از نجاتگران هلال‌احمر لامرد با خودرو نجات به محل موردنظر اعزام شدند. 

مقیمی اظهار کرد: این حادثه یک فوتی زن و ۴ مصدوم به همراه داشت که نجاتگران پس از ارزیابی صحنه حادثه و ایمن سازی، به رهاسازی سرنشینان خودرو اقدام کردند و در ادامه مصدومان را به عوامل اورژانس و پیکر فرد جان‌باخته را به عوامل مربوطه تحویل دادند.

 

خبرنگار : مرتضی عبداله زاده
