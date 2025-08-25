تراکتور -مس بردن یا نبردن مساله این است

به گزارش ایلنا از تبریز، هفته دوم رقابت های فوتبال لیگ برتر ایران در حالی از ساعت 19 در ورزشگاه رفسنجان برای تراکتور آغاز می شود که هردو تیم با شکست هفته اول به دنبال کسب سه امتیاز خواهند بود.

قرمز های تراکتوری که با ناباوری در هفته اول نتیجه را یک برصفر به استقلال تهران واگذار کردند برای جبران مافات به دنبال ثبت اولین پیروزی خارج از خانه خود هستند تا با انگیزه بالا دوباره روحیه خود را بازیابی کنند.

از سویی شاگردان رسول خطیبی با وجود اینکه مقابل خیبر توانستند دوبار توپ را به سمت هدف برسانند سه بار دروازه شان را باز شده دیدند و در کمال بهت و حیرت بازنده آن بازی جذاب شدند و برای ترمیم نقاط ضعف خود به دنبال حداکثر امتیاز در بازی خانگی هستند.

در 5 تقابل آخر دو تیم تراکتور و مس رفسنجان تراکتور عملکرد بهتری از مس رفسنجان داشته وبا 3 پیروزی و یک تساوی و دوشکست نتایج بهتری کسب کرده است.

در آخرین رویارویی تراکتور و مس رفسنجان ،فصل گذشته تراکتور موفق شد در تبریز با نتیجه عجیب 5بر1مس رفسنجان را مغلوب نماید و در همان فصل در بازی رفت نیز تبریزی ها در رفسنجان با نتیجه دو برصفر به پیروزی رسیدند.

آخرین پیروزی مس رفسنجان مقابل تراکتور مربوط به برد یک برصفر در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی فصل قبل بر می گردد که در تبریز به دست آمد و در لیگ برتر نیزرفسنجانی ها 20 اسفند 1401 یک برصفر تراکتور را مغلوب کرده اند.

تقابل شاگردان دراگان اسکوچیچ و رسول خطیبی در قالب دوتیم تراکتور و مس رفسنجان برای هواداران تراکتوری نیز به شدت جذاب است زیرا رسول خطیبی سال ها در تبریز هدایت تراکتور را برعهده داشته است.

