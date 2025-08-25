به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، علیرضا کاظمی عصر امروز در جلسه شورای آموزش و پرورش استان قزوین گفت: در تعلیم و تربیت اتفاقات بزرگی در حال وقوع است و 7400 پروژه بزرگ در سطح کشور در دست اجراست که 2400 پروژه در سال تحصیلی جدید افتتاح می شود.

وی اضافه کرد: در این راه خیرین همراه ما هستند به طوری که در سال گذشته تعهد خیرین 11 هزار میلیارد تومان بود که امسال این میزان به 18 هزار و 600 میلیارد تومان افزایش یافته است.

وزیر آموزش و پرورش گفت: چند کار مهم را در برنامه داریم که انتقال علم و دانش به نسل جدید برای رقابت، انتقال آداب، فرهنگ، سنن و باورهای دینی و انقلابی برای ارتقای جایگاه آموزش با محور قرآن و نمازو ترویج فرهنگ نماز از آن جمله است.

کاظمی اضافه کرد: ترویج فرهنگ نماز در اولویت است زیرا باور داریم قرآن آیین زندگی است لذا هیچ دانشجویی از دانشگاه فرهنگیان فارغ التحصیل نخواهد شد مگر آن که با تلاوت، ترجمه و تفسیر وتجوید قرآن آشنا شود و آن را خوب بخواند.

وی گفت: 1300 مدرسه قرآنی را برای شناسایی و کشف استعدادهای قرآنی در سراسر کشور راه اندازی خواهیم کرد.

وزیر آموزش و پرورش اظهارداشت: همچنین 5 برنامه محوری شامل اجرایی سازی سند تحول بنیادین، با تعریف 47 پروژه، توسعه عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت تحصیل، توسعه مهارت آموزی، توسعه مهارتهای فنی و حرفه ای و تقویت فعالیت های پرورشی و فرهنگی را برای کاهش آسیب های اجتماعی در دستور کار داریم که از راهبردهای اساسی آموزش و پرورش است.

کاظمی در خصوص بازدید از اردوگاه یانس آباد آبیک نیز گفت: باید این اردوگاه را از سطح استانی در یک سطح ملی تعریف کنیم زیرا ظرفیت بسیار خوبی دارد که با اختصاص اعتبارات ملی می توانیم جهشی در تکمیل کار ایجاد کنیم و برای اردوگاه ضیا آباد تاکستان نیز بررسی لازم صورت می گیرد.

وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: از تمام ظرفیت های وزارت خانه برای تکمیل این دو اردوگاه استفاده خواهیم کرد و بخشی را در سفر رئیس جمهور می گنجانیم تا کار تسریع شود.

کاظمی در ادامه گفت: موضوع گزینش مانند تیغ دولبه است که هم سخت گیری بی مورد و هم سهل آنگاری می تواند مشکل ساز شود و ما باید بر اساس قانون و ضوابط پیش برویم و سخت گیری هم نکنیم.

وزیر یادآورشد: بیمه تکمیلی معلمان را پیگیری و برای حل مشکل کمبود مدارس تاکستان هم یک تیم برای بازرسی و رصد تعیین می شود تا گزارش جامعی از این وضعیت ارائه کند تا تصمیم بگیریم.

وی افزود: در خصوص مسائل رفاهی و تفریحی فرهنگیان و بازگرداندن سهام هتل در استانهای شمالی پیگیری لازم صورت می گیرد.

کاظمی در خصوص استخدام معلمان هم اضافه کرد: بیش از 600 هزار نفر برای استخدام ثبت نام کرده‌اند که 30 هزار نفر جذب خواهد شد و در همین شرایط 5 هزار ردیف شغلی متقاضی ندارد از جمله سهم ایثارگران در برخی مناطق که باید بر اساس قانون رفتار کنیم.

