استاندار قزوین:
صنایع در قزوین ملزم به ساخت مدرسه شدند
استاندار قزوین گفت: از ابتدای فعالیت در استان به عنوان نماینده دولت، جلسات منظم هفتگی هر چهارشنبه با فعالان صنعتی در کارخانههای تولیدی استان برگزار میشود و در این نشستها علاوه بر موضوعات اقتصادی به نقش صنایع در مسئولیت اجتماعی نیز پرداخته شده است که طی آن صنایع ملزم به ساخت مدرسه شدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری عصر امروز در نشست شورای آموزش و پرورش استان قزوین گفت: جمعی از صنعتگران استان علاوه بر فعالیتهای تولیدی خود در حوزه مسئولیت اجتماعی ورود کرده و اقدامات ارزشمندی در زمینه مدرسهسازی انجام دادهاند.
استاندار قزوین ضمن قدردانی از صنایع پیشرو در این زمینه تأکید کرد: این اقدامات نمونهای روشن از ایفای مسئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی است که آینده فرزندان استان را هدف گرفته است.