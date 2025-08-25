با یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار؛
استخر سرپوشیده مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران صدرا افتتاح شد
استخر سرپوشیده مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران صدرا امروز سوم شهریور همزمان با ایام گرامیداشت هفته دولت با حضور نماینده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل بانک رفاه کارگران کشور افتتاح شد.
به گزارش ایلنا، مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس در آیین مراسم گفت: استخر سرپوشیده کارگران شهر جدید صدرا که عملیات اجرایی آن از سال ۸۹ آغاز شده بود با بیش از یکهزار و ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار به بهرهبرداری رسید.
سعید بیاری گفت: تلاشهای زیادی برای تکمیل پروژههای نیمه تمام ورزشی ، اقامتی و فرهنگی کارگران استان فارس به کار گرفته شده است چون مردم در شرایط کنونی عملکرد میخواهند.
وی ادامه داد: شهر جدید صدرا بعد از کلانشهر شیراز پرجمعیتترین شهر استان است.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی فارس اضافه کرد: ۲۲ مجموعه فرهنگی، ورزشی و اقامتی کارگران در سطح استان فارس وجود دارد که ۱۷ مجموعه آن فعال و در حال خدمت رسانی به جامعه بزرگ کارگری استان فارس است.
بیاری اظهار کرد: مجموعه ورزشی کارگران صدرا در زمین به مساحت چهار هکتار از سال ۱۳۷۶ کلنگ زنی شده و عملیات اجرایی احداث استخر سرپوشیده این مجموعه نیز از سال ۸۹ با اعتباری بالغ بر ۲۳۵ میلیارد ریال آغاز شده است.
وی بیان کرد: استخر سرپوشیده کارگران صدرا با ارزش روز بیش از ۱۲۰۰میلیارد ریال از امروز سوم شهریورماه ۱۴۰۴ آماده خدمت رسانی به جامعه شریف کارگری شهر جدید صدرا و اهالی شمال غرب کلانشهر شیراز ازجمله شهرک گلستان، گویم، دو کوهک و ... است.
بیاری خاطرنشان کرد: شهر جدید صدرا حدود ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارد و اسکان بیش از ۴۰۰ هزار نفر جمعیت در افق پیش رو در این شهر جدید پیش بینی شده که استخر سرپوشیده کارگران این شهر جدید براساس استانداردهای روز دنیا به همراه سونا و جکوزی از امروز برای خدمت رسانی به مردم و جامعه شریف کارگری آماده است.
آینده فارس باید درخشانتر گذشته این خطه باشد
فرماندار شهرستان شیراز نیز در این آیین گفت: حق فارس بیش از زیرساختهای موجود است، این خطه در سلسلههای متعددی در طول تاریخ کهن ایران پایتخت و مرکز توجه بوده است.
سیدعلاءالدین کراماتی با اشاره به ملزومات تمدنهای امروز، این مولفهها را در فارس تجمیع شده دانست و افزود: امیدواریم در توسعه متوازن، فارس دیده شود نه اینکه جز قدیم و گذشته این خطه چیزی به یاد نیاید.
وی تاکید کرد: ما به آینده بیش از گذشته نیازمندیم و امیدواریم آینده فارس بیش از گذشته درخشان باشد.
دسترسی آسان کارگران به خدمات ضروری است
نمایندهٔ شهرستانهای سروستان، خرامه و کوار در مجلس شورای اسلامی نیز در این آیین گفت: کارگران امروز نیازمند خدمات رسانی مضاعف و جهادی هستند.
غلامرضا توکل با بیان اینکه باید نسبت به قشر شریف کارگری عنایت و توجه ویژه شود، افزود: دسترسی آسان کارگران به خدمات ورزشی ضروری است و باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
رییس شورای اسلامی شهر صدرا در این مراسم گفت: امروز رخداد خوبی در صدرا حاصل شده که این مجموعه ورزشی مناسب برای مردم این منطقه افتتاح خواهد شد.
مهدی کشاورزی افزود: شهر جدید صدرا در حوزه سرانهها خصوصا در بحث ورزش سرانه بسیار پایینی دارد و افتتاح این مجموعه ورزشی کارگری موجب میشود بخش مهمی از کمبودهای این شهر جدید در حوزه ورزشی رفع شود.
وی تکمیل سایر بخشها و فازهای بعدی مجموعه ورزشی کارگران شهر جدید صدرا را با سرعت مناسب خواستار شد.