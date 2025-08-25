امام جمعه همدان:
وفاق و انسجام بین مردم، دولت و نیروهای مسلح یک امر ضروری است
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان گفت: امروز وفاق و انسجام بین مردم، دولت و نیروهای مسلح یک امر ضروری است.
به گزارش ایلنا از همدان، آیتالله حبیبالله شعبانی موثقی دوشنبه ۳ شهریور در شورای اداری استان که با حضور وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد، اظهار کرد: کشاورزی صنعت اول استان به شمار میرود و ۲۹ درصد اشتغال همدان در این حوزه است.
وی با بیان اینکه ۸۵ درصد منابع آبی استان در بخش کشاورزی مصرف میشود، افزود: کشت سیبزمینی در همدان بسیار آببر است و اگر شهرک سیر در همدان پیگیری شود یا از کشت پاییزه سیر در همدان و کشت در شهرستان ملایر حمایت صورت گیرد، میتواند در این زمینه مؤثر باشد.
شعبانی موثقی با اشاره به ضرورت ساماندهی مصرف سموم کشاورزی در استان، یادآور شد: استفاده از سموم نیازمند نظارت جدیتری است تا سلامت جامعه آسیب نبیند.
وی عدم تغییر کاربری زمینهای کشاورزی را یکی از معضلات استان دانست و تأکید کرد: در این زمینه نیازمند همراهی هستیم چرا که شهر همدان در تأمین زمین برای مسکن دچار مشکل است. اصل بر حفظ زمینهای کشاورزی است اما نیاز به بررسی بیشتر در این حوزه وجود دارد.