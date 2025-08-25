ترسیم اراک به عنوان شهر هوشمند در افق 1420
رئیس کمیسیون برنامهوبودجه شورای شهر اراک به مدیریت کلان این شهر در افق 1420 اشاره کرده و گفت: اراک در افق سال 1420، شهری هوشمند با مدیریتی نوین و الکترونیک ترسیم میشود. شهری که با بهرهگیری از فناوریهای نوین و زیرساختهای الکترونیک، میتواند به شکلی کارآمد و هوشمند اداره شود.
به گزارش ایلنا، عباس خسروانی افزود: هدف کلان در این چشمانداز، افزایش کارآمدی مدیریت شهری است تا خدمات به شهروندان با سرعت، دقت و کیفیت بیشتری ارائه شود و رضایتمندی عمومی ارتقاء یابد. برای تحقق این چشمانداز، ارتقاء کمی و کیفی زیرساختهای مدیریت شهری الکترونیک و هوشمند در دستور کار قرار دارد.
وی به راهبردهای سازمانی برای تحقق چشماندازی مذکور اشاره کرده و ادامه داد: برای تحقق اهداف کلان این چشماندازی، راهبردهای سازمانی بر پایه تأمین و گسترش زیرساختهای فناوری اطلاعات، توسعه خدمات فناورانه در سطح شهر و شهرداری و همچنین بکارگیری تکنولوژیهای نوین در مدیریت شهری استوار است.
رئیس کمیسیون برنامهوبودجه شورای شهر اراک به موفقیتی که این شهر در افق سال 1420 به دسترسی خواهد یافت اشاره کرده و اظهار داشت: اراک میتواند در افق پیشبینیشده به عنوان الگویی از یک شهر هوشمند و الکترونیک در کشور مطرح شود. سیاستهای سازمانی نقش کلیدی در تحقق این موضوع ایفا میکنند.
خسروانی تصریح کرد: توسعه و مدیریت هوشمند سازوکارهای اداری و اجرایی شهرداری و سازمانهای تابعه از یکسو و توسعه ناوگان و زیرساختهای هوشمند شبکه حملونقل شهری از سوی دیگر، به عنوان 2 محور اصلی این سیاستها پیگیری میشود. در این راستا تمامی تلاشها برای رسیدن این اهداف به کار گرفته خواهد شد.