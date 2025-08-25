خبرگزاری کار ایران
ترسیم اراک به عنوان شهر هوشمند در افق 1420

ترسیم اراک به عنوان شهر هوشمند در افق 1420
رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای شهر اراک به مدیریت کلان این شهر در افق 1420 اشاره کرده و گفت: اراک در افق سال 1420، شهری هوشمند با مدیریتی نوین و الکترونیک ترسیم می‌شود. شهری که با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و زیرساخت‌های الکترونیک، می‌تواند به شکلی کارآمد و هوشمند اداره شود.

به گزارش ایلنا، عباس خسروانی افزود: هدف کلان در این چشم‌انداز، افزایش کارآمدی مدیریت شهری است تا خدمات به شهروندان با سرعت، دقت و کیفیت بیشتری ارائه شود و رضایتمندی عمومی ارتقاء یابد. برای تحقق این چشم‌انداز، ارتقاء کمی و کیفی زیرساخت‌های مدیریت شهری الکترونیک و هوشمند در دستور کار قرار دارد.

وی به راهبردهای سازمانی برای تحقق چشم‌اندازی مذکور اشاره کرده و ادامه داد: برای تحقق اهداف کلان این چشم‌اندازی، راهبردهای سازمانی بر پایه تأمین و گسترش زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، توسعه خدمات فناورانه در سطح شهر و شهرداری و همچنین بکارگیری تکنولوژی‌های نوین در مدیریت شهری استوار است.

رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای شهر اراک به موفقیتی که این شهر در افق سال 1420 به دسترسی خواهد یافت اشاره کرده و اظهار داشت: اراک می‌تواند در افق پیش‌بینی‌شده به عنوان الگویی از یک شهر هوشمند و الکترونیک در کشور مطرح شود. سیاست‌های سازمانی نقش کلیدی در تحقق این موضوع ایفا می‌کنند.

خسروانی تصریح کرد: توسعه و مدیریت هوشمند سازوکارهای اداری و اجرایی شهرداری و سازمان‌های تابعه از یک‌سو و توسعه ناوگان و زیرساخت‌های هوشمند شبکه حمل‌ونقل شهری از سوی دیگر، به عنوان 2 محور اصلی این سیاست‌ها پیگیری می‌شود. در این راستا تمامی تلاش‌ها برای رسیدن این اهداف به کار گرفته خواهد شد.

