به گزارش ایلنا از اصفهان، سرهنگ هادی کیان مهر اظهار کرد: در پی اعلام شکایت ۲ نفر از طلافروشان این شهرستان مبنی بر کلاهبرداری از آنها، بررسی موضوع در دستور کار مأموران انتظامی کلانتری ۱۲ قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی‌های انجام شده مشخص شد متهم با جعل عنوان پزشک متخصص مغز و اعصاب و ارائه مدارک و کلیپ‌های جعلی پس از فریب و جلب اعتماد شکات در ازای تحویل چک بلامحل اقدام به اخذ مقادیر قابل توجهی طلا به ارزش ۴ میلیارد ریال از آنها کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر با اشاره به شناسایی و دستگیری متهم گفت: شهروندانی که به این روش از آنها کلاهبرداری شده می‌توانند برای اعلام شکایت خود به کلانتری ۱۲ شاهین شهر واقع در بلوار امام خمینی (ره) مراجعه کنند.

