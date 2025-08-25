رییس کمیسیون عمران مجلس خبرداد؛
طرح نشاندار کردن مالیاتها راهی برای تکمیل پروژههای نیمهتمام فارس
رییس کمیسیون عمران مجلس گفت: سال گذشته، طرح نشان دار کردن مالیاتها در راستای مردمی کردن اقتصاد، عملیاتی شد و امسال در فارس، ۳۸ پروژه به این طرح اختصاص داده شده است.
به گزارش ایلنا، محمدرضا رضایی کوچی، طرح نشان دار کردن مالیاتها را در توسعه طرحهای عمرانی نیمه تمام استان فارس موثر دانست و مؤدیان را تشویق کرد که مالیاتهای خود را به پروژههای تعریف شده در این طرح اختصاص دهند.
نماینده جهرم و خفر در مجلس شورای اسلامی بر این باور است که اگر مودیان بتوانند خود در انتخاب پروژههای هزینهشده از مالیاتهایشان نقش داشته باشند، انگیزه بیشتری برای پرداخت مالیات خواهند داشت.
رضایی کوچی تاکید کرد که این مشارکت مستقیم باعث میشود افراد با رغبت و میل بیشتری مالیات خود را پرداخت کنند، زیرا نتیجه آن را در پروژههایی مانند ساخت مدارس، تامین آب شرب، راهآهن، بیمارستان و سایر پروژههای کوچک و متوسط میبینند و احساس مالکیت میکنند.
رییس کمیسیون عمران مجلس به این نکته اشاره کرد که تخصیص مالیات به پروژههای محلی و منطقهای، به ویژه در شهرهای کوچک و روستاها میتواند به توازن جمعیت و توسعه متوازن کشور کمک کند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه در حال حاضر، بیشتر مالیاتها در مراکز استانها و شهرهای بزرگ هزینه میشود، اذعان داشت که این موضوع باعث کاهش جمعیت در شهرهای کوچک و روستاها و بحرانهایی همچون کمبود آب، آلودگی و ترافیک در پایتخت میشود و بر همین اساس، انتقال بخشی از مالیاتها به زادگاه و محل سکونت مودیان میتواند انگیزهای برای توسعه و حفظ جمعیت در این مناطق باشد و توزیع ثروت را عادلانهتر کند.
نماینده مردم شهرستانهای جهرم و خفر در مجلس احداث باند دوم جهرم – لار – بندرعباس با اعتبار یک هزار میلیارد ریال، احداث و تجهیز دانشکده کشاورزی دانشگاه جهرم با اعتبار ۳۳۰ میلیارد ریال و احداث ساختمان اداره ثبت اسناد و املاک خفر را در شمار ۳۸ پروژهای عنوان کرد که از محل نشان دار کردن مالیات میتواند تامین اعتبار شود.
رضایی کوچی از مردم این منطقه بهویژه فعالان اقتصادی خواست که مالیاتهای خود را به زادگاهشان برگردانند و در پروژههای محلی هزینه کنند.
وی بر اهمیت اطلاعرسانی و تشویق عمومی در این زمینه تأکید کرد و اذعان داشت که هدف نهایی، ایجاد انگیزه در مردم برای مشارکت فعال در توسعه منطقهای و ملی است تا از این طریق بتوان بحرانهای موجود را کاهش داد و توسعهای عادلانه و پایدار را رقم زد.