تجمع کشاورزان بخش فتحالمبین شوش به عدم تخصیص آب کشت پاییزه
عدم تخصیص آب برای کشت تابستانه، کشاورزان بخش فتحالمبین شوش را وادار به تجمع اعتراضی کرد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، جمعی از کشاورزان بخش فتحالمبین شهرستان شوش امروز دوشنبه در اعتراض به عدم تخصیص آب برای کشت تابستانه، مقابل شبکه بهرهبرداری از شبکههای آبیاری ناحیه شمال خوزستان تجمع کردند و خواستار رسیدگی فوری مسئولان به مشکلات معیشتی خود شدند.
طبق گفتههای این کشاورزان به ایلنا، در حالی که حدود سه هزار هکتار زمین این منطقه آماده کشت تابستانه بوده است، تاکنون هیچگونه سهمیه آبی به آنان تخصیص داده نشده است و به همین دلیل کشت سالانه خود را از دست دادهاند.
یکی از کشاورزان نیز، گفت: در ماههای اخیر بارها با مراجعه به سازمان آب و برق خوزستان، فرمانداری شوش و بخشداری فتحالمبین خواستار حل مشکل شدهایم اما هنوز پاسخی روشن از سوی مسئولان دریافت نکردهایم.
وی افزود: ۶ ماه از درآمد سالیانه کشاورزان منطقه از بین رفته و ادامهی این روند میتواند معیشت خانوادهها را دچار بحران کند، کشاورزان همچنین نسبت به پیامدهای اجتماعی ناشی از بیکاری و نبود درآمد هشدار دادند.
براساس اظهارات کشاورزان، در حالی که برای شهرهای همچون حمیدیه و سوسنگرد سهمیه آب تعیین و تخصیص یافته است، هنوز تکلیف زمینهای کشاورزی بخش فتحالمبین شوش مشخص نشده است.
کشاورزان خواستار حضور مسئولان استانی و محلی در جمع خود و پاسخگویی به مطالبات قانونی و بحقشان شدند.