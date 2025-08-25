بدهی 600 میلیارد تومانی مشترکان به شرکت گاز همدان/ حدود 50 انشعاب غیر مجاز در همدان شناسایی شد

به گزارش خبرنگار ایلنا از همدان، مجید اللهیاری امروز در نشست با اصحاب رسانه اظهار داشت : حدود 50 انشعاب غیر مجاز در همدان شناسایی شد و تحت پیگرد قانونی قرار گرفت و افزود: دریافت انشعاب غیرمجاز نه تنها یک اقدام غیرقانونی است، بلکه می‌تواند تبعات جدی و سنگینی به دنبال داشته باشد.

مدیرعامل شرکت گاز همدان از پرداخت ۵۷۰ میلیون تومان بخشودگی گاز به افراد خوش‌مصرف در سال گذشته خبر داد و گفت: با همکاری رسانه‌ها و مدیریت مصرف، می‌توان کمترین چالش را در حوزه گازرسانی داشت.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در حال آماده‌سازی شبکه‌ها و تاسیسات و ایستگاه‌های گاز در استان هستیم گفت: باید مدیریت مصرف و توجه به مصرف بهینه را سرلوحه امور قرار دهیم که این مهم با همکاری مردم شدنی است.

اللهیاری با بیان اینکه سال گذشته به دلیل کمبود گاز مورد قطعی نداشتیم گفت: تمهیدات لازم با صنایع برای استفاده از سوخت‌های جایگزین و‌ دوم انجام شد که‌ این تدبیر منجر به عدم قطعی گاز شد که امسال نیز باید این برنامه را وسعت دهیم.

وی با این توضیح که سالانه حدود چهار میلیارد متر مکعب گاز در استان مصرف می‌شود که بخش‌های صنعت، تجاری و خانگی اصلی‌ترین مصرف‌کنندگان آن هستند مطرح کرد: استان همدان نخستین استان سبز کشور است که در سال 86 تمامی شهرها و در سال 97 همه روستاهای آن به شبکه گاز متصل شدند.

اللهیاری با بیان اینکه در استان همدان 1050 روستا از نعمت گاز برخوردارند و ظرفیت بخش صنعت برای بهره‌مندی بیشتر از گاز نیز افزایش یافته است افزود: مرکز پیام مکانیزه خدمات گاز با شماره 194 راه اندازی شده و مردم در شهرها و روستاها می‌توانند از طریق آن به خدمات گاز دسترسی داشته باشند.

مدیرعامل شرکت گاز استان همدان با بیان اینکه به محض بهره‌برداری از پروژه‌ها در استان بلافاصله خدمت گازرسانی انجام می‌شود که این اتفاق بسیار خوبی است عنوان کرد: طی سه ماه اخیر روند گازرسانی به ۷۲ پروژه صنعتی آغاز شده و کار در حال انجام است.

وی با اشاره به گازرسانی به پروژه‌های نهضت ملی مسکن گفت: در هر نقطه‌ای از استان که کارگاه ساختمان‌سازی ۵۰ درصد پیشرفت داشته باشد بلافاصله روند گازرسانی از جانب ما آغاز شده است که نمونه آن پروژه ۶۹۰ واحدی شهرک بهشتی است که با پیشرفت خوب کار ظرف ۴ ماه تمام اقدامات را انجام داده است.

اللهیاری در مورد پرت گاز استان گفت: این رقم در استان ۱.۸ درصد است که عدد مناسبی است.

وی ادامه داد: تعمیر و نگهداری و آماده نگهداشتن تاسیسات بسیار مهم است تا همه مشترکان و شهروندان از خدمات امداد و نگهداری شرکت گاز بهره‌مند شوند.

الهیاری افزود: سامانه ۱۹۴ شرکت گاز به طور میانگین در کمتر از پنج دقیقه آماده پاسخگویی به مشترکان و ارائه خدمات است.

الهیاری اظهار کرد: سرانه مصرف گاز خانگی در استان همدان بسیار بالا است و همدان در رتبه ۳۱ مصرف گاز استان‌های کشور قرار دارد.

انتهای پیام/