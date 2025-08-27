دریاچه ارومیه قربانی بی توجهی به الگوی مصرف آب/همراهی مردم شرط احیای دریاچه ارومیه است

حجت جباری در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، اظهار کرد: طی سال‌های اخیر اعتبارات زیادی صرف پروژه‌های سخت‌افزاری احیای دریاچه شده، اما اکنون بیش از هر زمان دیگری اجرای برنامه‌های نرم‌افزاری و مستمر برای بازگشت حیات به این اکوسیستم ضروری است.

وی با تأکید بر اینکه مدیریت منابع آبی در حوضه آبریز اصلی‌ترین عامل در احیای دریاچه محسوب می‌شود، افزود: شرایط اقلیمی و منابع آبی استان نسبت به گذشته تغییر چشمگیری داشته و افزایش دما همراه با کاهش بارندگی، ضرورت اصلاح الگوهای مصرف را دوچندان کرده است.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست آذربایجان‌غربی با اشاره به ناکافی بودن اقدامات عمرانی در احیای دریاچه ارومیه گفت: آینده این زیست‌بوم ارزشمند وابسته به اصلاح الگوی مصرف آب و اجرای طرح‌های نرم‌افزاری پایدار است.

وی افزود:پرهیز از کشت محصولات پرمصرف و بهره‌گیری از شیوه‌های نوین آبیاری از مهم‌ترین راهکارها در این زمینه است.

جباری با اشاره به وجود ۴۰ تالاب دائمی و فصلی در آذربایجان‌غربی خاطرنشان کرد: این تالاب‌ها در دوره افت سطح آب دریاچه ارومیه، زیستگاه‌های جایگزین برای گونه‌های جانوری پارک ملی دریاچه بوده‌اند و نقشی کلیدی در تداوم حیات‌وحش ایفا کرده‌اند.

مدیرکل محیط‌زیست استان همچنین نقش رسانه‌ها را در فرهنگ‌سازی و جلب مشارکت عمومی مهم ارزیابی کرد و گفت: هرچه آگاهی مردم نسبت به محیط‌زیست افزایش یابد، حرکت در مسیر توسعه پایدار آسان‌تر و خسارت به منابع طبیعی کمتر خواهد شد.

