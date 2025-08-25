امروز و مقابل دفتر نماینده مجلس برگزار شد؛
تجمع آرام بازنشستگان تأمین اجتماعی شوش برای پیگیری حقوق معوقه
بازنشستگان تامین اجتماعی شوش با برگزاری تجمعی مقابل دفتر نماینده مجلس، خواستار رسیدگی به مشکلات معیشتی، اجرای کامل همسانسازی و پرداخت مطالبات معوقه خود شدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، امروز دوشنبه جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرستان شوش مقابل دفتر نماینده مردم این شهر در مجلس شورای اسلامی گرد هم آمدند تا اعتراض خود را نسبت به وضعیت نامناسب معیشتی و تأخیر در پرداخت مطالبات شان اعلام کنند.
این افراد با اشاره به افزایش هزینههای زندگی و بیتوجهی به وعدههای داده شده، از مسئولان خواستند اقدامات عملی برای بهبود شرایط بازنشستگان در نظر گرفته شود.
شرکتکنندگان تأکید کردند که اجرای کامل طرح همسانسازی حقوق و رسیدگی به مشکلات معوقه میتواند بخشی از فشار اقتصادی موجود بر خانوادههای بازنشسته را کاهش دهد. این تجمع بدون تنش برگزار شد و معترضان خواستار انتقال درخواستهایشان به مراجع بالادستی از طریق نماینده مجلس شدند.