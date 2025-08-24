خبرگزاری کار ایران
یک مسوول خبر داد؛

ایجاد چهار لایه امنیتی برای حفاظت از حرم مطهر رضوی و زائران

معاون امنیتی، انتظامی استاندار خراسان رضوی گفت: امنیت حرم مطهر رضوی در ایام دهه پایانی ماه صفر و روز شهادت امام رضا(ع) در قالب چهار لایه از مرز تا حرم مطهر تامین شده است.

به گزارش ایلنا از خراسان رضوی،  امیرالله شمقدری  افزود: لایه نخست تامین امنیت با فعالیت مرزبانی استان در مرزها آغاز شده و پس از آن امنیت در مناطق شهری و ترددهای جاده ای تا مشهد توسط عوامل انتظامی تامین شده است.

وی ادامه داد: سپاه پاسداران و اداره کل اطلاعات سومین لایه تامین امنیت از حرم رضوی را در کلانشهر مشهد برعهده دارند و پس از آن در چهارمین لایه یگان حفاظت حرم با پشتیبانی دیگر نهادهای امنیتی استان حفاظت از بارگاه منور رضوی در این روزها را عهده‌دار است.

معاون امنیتی- انتظامی استاندار خراسان رضوی گفت: با رصد و اشراف اطلاعاتی و همچنین به مدد هم افزایی نهادهای امنیتی خراسان رضوی تاکنون گزارشی از اتفاق یا رویداد خاص امنیتی در استان و مشهد گزارش نشده است.

شمقدری ادامه داد: صبح امروز آخرین جلسه شورای تامین استان با حضور «علی اکبر پورجمشیدیان» قائم مقام و معاون امنیتی وزیر کشور برای بررسی آخرین اقدامات جهت برگزاری باشکوه و امن آیین سوگواری امام رضا(ع) برگزار شد.

وی افزود: معاون امنیتی وزیر کشور طی ۲ روز گذشته از موکب ها، جاده ها، مراکز حفاظتی شهری و مراکز پایش امنیت استان خراسان رضوی بازدید و در جریان اقدامات صورت گرفته در راستای تامین امنیت استان و مشهد قرار گرفت.

