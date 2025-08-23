افتتاح یک مجتمع گردشگری با حضور وزیر میراث فرهنگی در شفت
با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و استاندار گیلان یک مجتمع گردشگری بیش از ۷ هکتاری در شفت به بهرهبرداری رسید.
به گزارش ایلنا از شفت، در جریان سفر دو روزه وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به استان گیلان و بازدید از پروژههای گردشگری استان گیلان بعد از ظهر شنبه یک مجتمع بزرگ گردشگری در شهرستان شفت افتتاح شد و به بهره برداری رسید.
این مجموعه که با هدف توسعه گردشگری طبیعی و روستایی طراحی شده است شامل جاذبههایی چون پیست اسبسواری، قایقسواری و ماهیگیری است.
در فاز نخست پروژه، یک رستوران با ظرفیت پذیرایی از ۱۰۰ نفر در داخل مجموعه راهاندازی شده است، همچنین در فاز دوم، احداث رستورانی دیگر در جزیره مجموعه در دستور کار قرار دارد که پس از تکمیل زیرساختها آغاز خواهد شد.
به گفته سرمایهگذار طرح، تاکنون حدود ۱۵۰ میلیارد تومان سرمایه نقدی خارج از ارزش زمین در این پروژه تزریق شده است و با احتساب زمین، حجم کل سرمایهگذاری به حدود ۵۰۰ میلیارد تومان میرسد.