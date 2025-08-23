به گزارش ایلنا از رشت، سرهنگ محمد رضا رحمانی گفت: پس از دریافت خبری مبنی بر گم شدن ۵ نفر از اعضای یک خانواده گردشگر اهل عسلویه در جنگل‌های دیلمان، ماموران پاسگاه بخش دیلمان با همکاری نیروهای هلال احمر و مردم این منطقه عملیات جست‌وجو را در ۲ گروه جداگانه آغاز کردند.

وی افزود: گروه‌های اعزامی پس از ۴ ساعت جست‌وجو، اعضای گمشده این خانواده را در جنگل‌های مه گرفته و تاریک دیلمان پیدا کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان سیاهکل با بیان اینکه حال عمومی گردشگران پیدا شده پس از درمان اولیه نیروهای اورژانس مساعد گزارش شده، از شهروندان خواست هنگام عزیمت به مکان‌های گردشگری، به ویژه مناطق جنگلی و کوهستانی استان، علاوه بر انتخاب زمان مناسب و اطلاع از وضعیت مسیرها، از دسترس بودن تلفن همراه و آنتن دهی آن مطمئن شوند.

