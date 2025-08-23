خبرگزاری کار ایران
فرمانده انتظامی سیاهکل خبر داد:

خانواده گم شده اهل عسلویه در جنگل‌های دیلمان پیدا شدند

کد خبر : 1677056
فرمانده انتظامی سیاهکل از نجات ۵ نفر از اعضای یک خانواده گردشگر پس از ۴ ساعت جست‌و‌جو در جنگل‌های دیلمان به کمک نیرو‌های امدادی، انتظامی و مردم منطقه خبر داد.

به گزارش ایلنا از رشت، سرهنگ محمد رضا رحمانی گفت: پس از دریافت خبری مبنی بر گم شدن ۵ نفر از اعضای یک خانواده گردشگر اهل عسلویه در جنگل‌های دیلمان، ماموران پاسگاه بخش دیلمان با همکاری نیروهای هلال احمر و مردم این منطقه عملیات جست‌وجو را در ۲ گروه جداگانه آغاز کردند.

وی افزود: گروه‌های اعزامی پس از ۴ ساعت جست‌وجو، اعضای گمشده این خانواده را در جنگل‌های مه گرفته و تاریک دیلمان پیدا کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان سیاهکل با بیان اینکه حال عمومی گردشگران پیدا شده پس از درمان اولیه نیروهای اورژانس مساعد گزارش شده، از شهروندان خواست هنگام عزیمت به مکان‌های گردشگری، به ویژه مناطق جنگلی و کوهستانی استان، علاوه بر انتخاب زمان مناسب و اطلاع از وضعیت مسیرها، از دسترس بودن تلفن همراه و آنتن دهی آن مطمئن شوند.

 

