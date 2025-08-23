یک مسئول خبر داد:
اجرای ۲۷ برنامه محوری بسیج کارکنان لرستان
مسئول سازمان بسیج ادارات و کارکنان لرستان از اجرای ۲۷ برنامه اصلی در استان طی هفته بسیج کارکنان خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سرهنگ محمدجواد پرنیان یکم شهریور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هدف اصلی این برنامهها کمک به تحقق سیاستهای کلی نظام اداری و دولتسازی اسلامی است.
وی ادامه داد: پیش از آغاز رسمی هفته دولت، اقدامات مقدماتی از جمله فضاسازی فرهنگی در ادارات استان، تشکیل ستاد بزرگداشت هفته بسیج ادارات با حضور مدیران اجرایی و فرماندهان حوزهها و همچنین هماهنگی با رسانهها برای پوشش خبری برنامهها انجام شده است.
این مسئول شعار محوری امسال را «شور، شعور انقلابی، جدیت، پیگیری و به نتیجه رساندن کارها» اعلام و بیان کرد: روز یکشنبه دوم شهریور با عنوان «خدمتگزاری و تبدیل کارآمدی» شامل برگزاری شورای اداری استان و شهرستانها و نمایشگاه دستاوردهای ۴۰ ساله انقلاب در مصلاها خواهد بود.
سرهنگ پرنیان ادامه داد: روز دوشنبه سوم شهریور با شعار «کارگزار انقلابی و سواد رسانهای»، برگزاری کارگاههای آموزش سواد رسانهای، تولید محتوای تبیینی، پویشهای رسانهای و آغاز رزمایش تخصصی گروههای جهادی از جمله برنامههاست.
به گفته مسئول بسیج ادارات لرستان، روز سهشنبه چهارم شهریور تحت عنوان «خودباوری و انسجام ملی» اردوهای پیشرفت و آبادانی، بهروزرسانی بانک اطلاعاتی مدیران انجام و نشستهای شبکه تربیتی صالحین برگزار خواهد شد.
سرهنگ پرنیان اظهار کرد: روز چهارشنبه پنجم شهریور با محوریت «بانوی انقلابی، الگوی زن مسلمان» تجلیل از بانوان کارمند موفق، اجرای طرح انطباق فرهنگی در ادارات، تجلیل از خانوادههای دارای سه فرزند و بالاتر و برگزاری نشستهای تبیین هویت زن مسلمان در دستور کار قرار دارد.
وی ادامه داد: روز پنجشنبه ششم شهریور «آمادگی و اقتدار» با برنامههایی همچون غبارروبی مزار شهدا، رزمایش تمرین خودحفاظتی در ادارات، آموزش تیمهای پدافند غیرعامل و دفاع زیستی برگزار میشود.
پرنیان یادآور شد: روز جمعه هفتم شهریور با عنوان «تابآوری و رضایتمندی» برگزاری میزهای خدمت جهادی در مساجد و مصلاها، تهیه و توزیع بستههای معیشتی، حضور یکپارچه کارمندان در نماز جمعه، دیدار با نماینده ولی فقیه و ائمه جمعه استان و همچنین اهدای خون به نیابت از شهدای دفاع مقدس در نظر گرفته شده است.
وی گفت: آخرین روز این هفته، شنبه هشتم شهریور، «ایثار و دشمنشناسی» نامگذاری شده است و در این روز یادواره شهدای کارمند و شهدای حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی، دیدار با خانوادههای شهدا و ایثارگران و نشستهای جهاد تبیین در دستگاههای اجرایی و شهرداریها برگزار خواهد شد.
مسئول سازمان بسیج ادارات و کارمندان سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان تاکید کرد: هدف اصلی از این برنامهها بیان دستاوردهای نظام و خدمات دولت برای مردم است تا نگاه مثبتی نسبت به اقدامات دستگاههای اجرایی ایجاد شود.
سرهنگ پرنیان با قدردانی از اصحاب رسانه خواستار انعکاس دقیق و شفاف برنامهها و خدمات شد و گفت: بسیاری از اقدامات بزرگ دستگاههای اجرایی مغفول میماند که این خدمات باید با تلاش رسانهها، برای مردم تبیین و برجسته شود.
وی با تشریح بخشی از اقدامات خدماتی و جهادی این سازمان در طول سال ادامه داد: در سطح همه شهرستانهای استان بستههای معیشتی تهیه و بین اقشار نیازمند توزیع شده است و در اربعین حسینی نیز موکبی به مدت ۱۰ روز در شهر خرمآباد به زائران سیدالشهدا خدماتدهی داشت که شامل تامین وعدههای غذایی و سایر نیازهای آنان بود.
پرنیان افزود: همچنین با هماهنگی سازمان انتقال خون، تیمهای سیار در سپاه استان و ادارات مستقر شدند که تنها در یک نوبت بیش از ۶۰ نفر از پاسداران خون اهدا کردند و بسیاری از کارمندان نیز به صورت داوطلبانه به مراکز انتقال خون مراجعه کرده و در این پویش مشارکت داشتند.
مسئول بسیج ادارات لرستان، رزمایش تخصصی گروههای جهادی را از دیگر برنامههای شاخص دانست و گفت: در این رزمایش از ظرفیت ادارات برای حضور در مناطق محروم استفاده شد تا مسئولان مشکلات را از نزدیک مشاهده و در همانجا برای حل آنها اقدام کنند.
پرنیان تاکید کرد: این اقدامات تنها به مناسبت هفته دولت محدود نیست و در طول سال به صورت مستمر انجام میشود.
وی رضایتمندی مردم را یکی از محورهای اصلی فعالیتها عنوان کرد و افزود: بسیاری از اقدامات مثبت دستگاههای اجرایی به دلیل اطلاعرسانی ضعیف مغفول میماند، در حالیکه باید در مناسبتهایی چون هفته دولت و دهه فجر بهطور شفاف بیان شود.
سرهنگ پرنیان افزود: مردم ایران در عین داشتن مطالبات و نقدها، همواره پشتیبان انقلاب، رهبری و نیروهای مسلح بودهاند و همین همبستگی رمز موفقیت در جنگ اخیر ۱۲ روزه مقابل رژیم صهیونیستی و حامیان آن بود.