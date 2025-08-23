به گزارش ایلنا از خوزستان، باشگاه فرهنگی ورزشی نفت مسجدسلیمان با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی از انتصاب مهدی پاشازاده به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال بزرگسالان این باشگاه خبر داد.

پاشازاده، بازیکن پیشین استقلال و تیم ملی ایران، در دوران حرفه‌ای خود سابقه بازی در تیم‌های بایر لورکوزن، فورتونا کلن، کلن، راپیدوین، اشتورم گراتس و ادمیرا واکر را در کارنامه دارد و زیر نظر مربیان سرشناسی همچون کریستف دام و هیکرزبرگر فعالیت کرده است. او همچنین دو بار به تیم منتخب جهان دعوت شده و به چهار زبان زنده دنیا تسلط دارد.

این بازیکن سابق فوتبال پس از پایان دوران بازیگری، مسیر مربیگری را در اتریش آغاز کرد و هدایت تیم‌هایی از جمله گسترش فولاد تبریز، نساجی مازندران، پارس جنوبی جم، راه‌آهن تهران، آلومینیوم اراک و شاهین بوشهر را بر عهده داشته است. در کارنامه او بیش از شش صعود به لیگ‌های بالاتر به چشم می‌خورد.

باشگاه نفت مسجدسلیمان ابراز امیدواری کرده است که با حضور این مربی با تجربه، فصل پیش‌رو با نتایجی درخشان همراه باشد و تیم دوباره جایگاه شایسته خود را در لیگ دسته اول فوتبال کشور به دست آورد. همچنین از هواداران این تیم دعوت شده است تا مانند گذشته از تیم محبوب خود حمایت کنند.

