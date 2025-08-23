۷۰ مدرسه سنگی در لرستان شناسایی شد

به گزارش ایلنا، سمانه حسن‌پور روز شنبه یکم شهریور ماه در جلسه پیشرفت فیزیکی مدارس استان که در محل سازمان مدیریت لرستان برگزار شد، اظهار کرد: سهم اعتبار اختصاص‌یافته سازمان برنامه‌وبودجه کشور برای ساخت ۱۶ مدرسه سنگی به نوسازی مدارس لرستان ۱۸.۹ میلیارد تومان بوده است.

وی با بیان اینکه ۷۰ مدرسه سنگی استان برای ساخت، شناسایی شده، افزود: سازمان برنامه‌وبودجه کشور اعتبارات ساخت ۱۶ مدرسه طی تفاهم‌نامه‌ای به بنیاد علوی در استان پرداخت نموده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان بر اجرای تعهدات ساخت و تکمیل مدارس سنگی در استان تأکید کرد.

حسن‌پور ضمن تأکید مجدد به فرمانداری‌ها و دستگاه‌های متولی امر، در خصوص رفع تمامی موانع ساخت مدارس سنگی در نقاط مشخص شده، گفت: این پروژه‌ها به‌صورت مشارکتی با سهم ۵۰ درصدی میان سازمان نوسازی مدارس و بنیاد علوی احداث خواهند شد.

وی تصریح کرد: انتظار می‌رود طبق برنامه اعلام شده ساخته و به بهره‌برداری برسند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان در ادامه گفت: این سازمان با هماهنگی دقیق، کلیه درخواست‌های اوراق به مبلغ ۲ هزار و ۳۴۹ میلیارد تومان را اخذ کرده‌اند و کدهای یونیک اختصاص‌یافته برای این درخواست‌ها بلافاصله پس از جلسه به دستگاه‌ها ابلاغ خواهد شد.

حسن‌پور با اشاره به توزیع درخواست‌ها بین نهادهای مالی از جمله بانک ملت، تأمین سرمایه بانک ملت، صندوق کمک سرمایه‌گذاری بانک کشاورزی و مؤسسه آربان آتی، خاطرنشان کرد: پیگیری جدی برای خرید این اوراق لازم است.

وی افزود: حداکثر تا روز شنبه با نهادهای تأمین مالی به‌ویژه تأمین سرمایه بانک ملت برای تعیین روز خرید اوراق هماهنگی شود.

