در گفتوگو با ایلنا عنوان شد:
۵۰۰ روستا در خراسان جنوبی با تانکر آب رسانی میشوند/ حدودا ۶۰۰ کیلومتر از شبکههای آبرسانی استان فرسوده است
انتقال آب از دریای عمان و خلیجفارس با کندی پیش میرود
نماینده خراسان جنوبی در شورای عالی استانها با بیان اینکه خراسان جنوبی یکی از استانهایی است که مانند سایر نقاط کشور با مشکلات آبی بسیاری دستوپنجه نرم میکند، گفت: تا سالهای اخیر بارندگیهایی در استان اتفاق میافتاد و منابع آبی را تا حدودی تأمین میکرد، اما متأسفانه در سال جاری میزان بارندگیها به شدت کاهش یافته است. همچنین مشکل دیگری که وجود دارد، موضوع قطعیهای مکرر برق است که اتفاق میافتد و چالشها را برای تأمین آب بیشتر میکند.
حسین فنودی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، افزود: مهمترین مشکل مردم استان خراسان جنوبی موضوع تأمین آب است که به میزان کافی وجود ندارد. این اتفاق از مشکلاتی است که باید هر چه سریعتر برای آن چارهاندیشی شود. حدودا ۵۰۰ روستا در این استان با تانکر آبرسانی میشوند و شرایط به گونهای است که مناطق مرزی استان را تحتالشعاع قرار میدهد.
وی ادامه داد: اگر در مرزها آب وجود نداشته باشد، هر یک از خانوادههایی که به عنوان مرزنشین در این مناطق سکونت دارند، محل زندگی خود را ترک کنند و همین امر سبب ایجاد مشکلات امنیتی در منطقه خواهد شد. هر خانواده در مناطق مرزی این استان به اندازه یک پاسگاه انتظامی در مرز اعتبار و ارزش دارد. بنابراین باید منابع آبی برای این خانوادهها تأمین شود، تا مرزها تخلیه نشود. نباید اتفاقی رخ دهد که معنای آن نوشداروی بعد از مرگ سهراب باشد و در این خصوص هر چه سریعتر باید چارهاندیشی شود.
فعالیتهای کشاورزی سبب شده تا سفرههای آب زیرزمینی نشست کند
نماینده استان خراسان جنوبی در شورای عالی استانهای کشور اظهار داشت: در برخی از مناطق این استان، فعالیتهای کشاورزی نیز انجام میشود و این فعالیتها سبب شده تا سفرههای آب زیرزمینی خراسان جنوبی نشست کند. در این راستا باید راهکارهایی به آنها ارائه شود تا کشتهایی را اجرایی کنند که مصرف آب کمتری نیاز داشته باشد.
فنودی به کشت محصولات کشاورزی که با شرایط منطقه سازگاری دارد اشاره داشته و تصریح کرد: بهترین محصولات حوزه کشاورزی در استان خراسان جنوبی، عناب، زرشک و زعفران است و کشت این نوع محصولات باید همواره حفظ شود و استمرار داشته باشد. چرا که از یک سو کمآببَر هستند و از سوی دیگر اگر اتفاقاتی مانند شوری آب رخ دهد، برای این نوع محصولات مشکل خاصی به وجود نخواهد آمد. کشت چنین محصولاتی در رونق کشاورزی استان تأثیرات خاص خود را دارد.
وی بیان داشت: در شرایط بحرانی حوزه منابع آبی استان خراسان جنوبی، بنابر اظهارات مدیرعامل آبفای این استان حدودا ۶۰۰ کیلومتر از شبکههای آبرسانی این استان فرسوده است و باید مورد مرمت و بازسازی قرار بگیرد. از تمامی میزان آبی که در این استان مصرف میشود حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد آن به دلیل فرسودگی شبکههای موجود، هدر میرود. حلوفصل شدن این معضل، نیاز به منابع مالی و اعتباری بسیاری در سطوح ملی دارد که باید برای تأمین آن چارهاندیشی شود.
در خراسان جنوبی رودخانه و دریاچه آب وجود ندارد
نماینده استان خراسان جنوبی در شورای عالی استانها تأکید کرد: در استان رودخانه و دریاچه وجود ندارد و فقط از چاههای حفر شده در استان، آب مورد نیاز منطقه تأمین میشود. متأسفانه چاههای موجود دیگر پاسخگوی نیاز آبی استان نیستند. ذخیره آب چندانی در این چاهها وجود ندارد و آب موجود در این چاهها، در حال مصرف شدن است. اگر برای این مسائل چارهاندیشی نشود، ممکن است به وقوع بحرانهایی منجر شود که مشکلات خاص خود را به همراه داشته باشد.
فنودی ابراز داشت: چاههایی که در حال حاضر در استان خراسان جنوبی وجود دارند، باید بر اثر بارندگیها پرُآب شوند و آب مورد نیاز در آنها ذخیره شود. اگر بارندگی وجود نداشته باشد، ذخیره آب چندانی در این چاهها اتفاق نخواهد افتاد. البته در شرایط فعلی بارندگی خاصی اتفاق نمیافتد تا منجر به ذخیره آب در چاههای موجود شود. در برخی مناطق خاص منابع آب بیشتری در این چاهها وجود دارد و برخی مناطق نیز حجم آب کمتری به چشم میخورد.
وی اضافه کرد: مشکل دیگری که در استان خراسان جنوبی وجود دارد بادهای ۱۲۰ روزه سیستان است. موضوع مهم حقآبهای است که باید از کشور افغانستان گرفته شود و بر مبنای آن آب رود هیرمند باید به دریاچه هامون بریزد. اگر این اتفاق رخ ندهد، بسیاری از ریزگردهای معلق و گردوغباری که در هوا وجود دارد، شدت خواهد گرفت و معضلات بسیاری را برای این استان به وجود میآورد. در این راستا اگر حقآبه مذکور تأمین شود، این مشکلات مرتفع خواهد شد و میتواند اثرات خوبی را به همراه داشته باشد.
نماینده خراسان جنوبی در شورای عالی استانها به راهکارهای عملیاتی تأمین منابع آبی در استان اشاره کرده و گفت: مسئولین و مدیران ارشد دولتی اعلام میکنند که برنامهریزیهای لازم تدوین شده تا خطوط لوله انتقال آب از دریای عمان و خلیجفارس به این استان منتقل شود، اما هنوز از این موضوع خبری نیست. چنین پروژههایی به دلایل متعددی از جمله تأمین منابع مالی و اعتباری با کندی پیش میرود. برای اجرایی شدن این پروژهها باید منابع مالی و اعتبارات ملی در نظر گرفته شود.
فنودی افزود: اجرای چنین پروژههایی تحت عنوان انتقال آب از دریای عمان و خلیجفارس، میتواند استانهایی که در مسیر قرار گرفتهاند از استان سیستان و بلوچستان گرفته تا استان خراسان جنوبی و بعد از آن استان خراسان رضوی را تحت پوشش خود قرار دهد و مشکلات آب این استانها را مرتفع کند. بنابراین باید به عنوان یک راهکار عملیاتی مناسب اجرایی شود تا از این مسیر بتوان معضلات حوزه تأمین آب را مرتفع کرد و در این راستا گام برداشت.
وی ادامه داد: حفر چاه آب برای دستیابی به آبهای ژرف، راهکاری است که میتواند در این رابطه راهگشا باشد. آبهای ژرف در عمق بسیار طولانی یافت میشوند و باید با حفر عمیق زمین، به این آبها دست پیدا کرد. در حال حاضر اقدامی برای ایجاد چاههای عمیق و دسترسی به آبهای ژرف انجام نشده است. البته باید بررسی شود که آیا امکانات و شرایط لازم برای دسترسی به آبهای ژرف در استان وجود دارد و یا اینکه به دلایلی نمیتوان به این آبها دسترسی پیدا کرد.
نماینده خراسان جنوبی در شورای عالی استانها اظهار داشت: این استان در منطقهای از کشور قرار دارد که بیشترین صادرات غیرنفتی کشور در مرزها و پایانههای مرزی استان انجام میشود. باید تلاش شود تا با هر راهکاری که وجود دارد، آب را برای مردم و ثبات جمعیتی مناطق مرزنشین تأمین کنیم. در مجموع باید چارهاندیشیهای خاصی در راستای تأمین منابع آبی استان خراسان جنوبی در نظر گرفته شود و منابع مالی و اعتباری لازم برای آن اختصاص یابد.