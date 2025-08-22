به گزارش ایلنا، در پی وقوع حادثه دلخراش جاده‌ای در محور مواصلاتی بندرعباس - گچین که در نتیجه تردد بی‌ضابطه خودروهای قاچاقچیان سوخت منجر به جان‌باختن ۹ نفر و مصدومیت تعدادی دیگر از سرنشینان خودروهای عبوری شد، رئیس کل دادگستری هرمزگان ضمن تسلیت این حادثه تلخ و ناگوار به خانواده‌های داغ‌دیده و عموم مردم استان از رسیدگی قضایی به این موضوع خبر داد.

وی در ادامه افزود: این حادثه ناگوار که منجر به جان‌باختن ۹ نفر از هم‌استانی‌های عزیزمان در اثر آتش‌سوزی ناشی از انفجار خودروی حامل قاچاق سوخت گردید، بار دیگر عمق خسارت‌های انسانی، اجتماعی و امنیتی این پدیده شوم را آشکار ساخت.

قهرمانی تصریح کرد: قوه قضاییه و دستگاه‌های انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی در سال‌های اخیر با تشکیل هزاران پرونده قضایی در همه زمینه ها و حوزه های مرتبط با قاچاق سوخت اعم از پالایشگاه ها، کشتی ها و شناورها، دپو ها و انبارها و... ، و با صدور احکام سنگین جزایی و مالی و توقیف و ضبط هزاران میلیارد تومان اموال نامشروع و بازداشت و محکومیت صدها نفر از عناصر اصلی و سازمان‌دهندگان قاچاق سوخت، به‌طور مستمر و قاطع با این معضل برخورد کرده‌اند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان تصریح کرد: با وجود این، استمرار حوادث تلخ نشان می‌دهد تکمیل کننده اقدامات قضایی و انتظامی، عزم ملی و همراهی مردم و مسئولان است.

وی با بیان اینکه امروز هرگونه سکوت و بی‌تفاوتی در برابر قاچاق سوخت، به منزله شراکت در خون بی‌گناهانی است که قربانی این مسیر خطرناک می‌شوند، خاطرنشان کرد: جایگاه‌داران، مالکان خودروها، صاحبان انبارها و دپوها و تمامی افرادی که در این چرخه نامشروع نقشی دارند و مدیرانی که ترک فعل می کنند باید بدانند که از منظر قانون و وجدان عمومی در فجایع انسانی این‌چنینی شریک هستند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان تأکید کرد: انتظار می رود بزرگان، معتمدین، علمای شیعه و سنی، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و اعضای کمیسیون نظارت، پیگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان به ویژه خبرنگاران و اصحاب رسانه در مسیر روشنگری، اقناع افکار عمومی و تلاش جمعی برای پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت، نقش مؤثر خود را ایفا کنند.

وی یادآور شد: خانواده‌ها و والدین نیز باید با مسئولیت‌پذیری مانع از ورود جوانان و فرزندانشان به این مسیر مرگبار شوند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین اظهار داشت: افرادی که در گذشته با کارشکنی، سنگ‌اندازی و مقاومت در برابر برنامه‌های پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت، مانع از اقدامات مؤثر شدند و زمینه‌ساز گسترش این معضل شدند، باید امروز در برابر قانون و افکار عمومی پاسخگوی عملکرد خود و خون های ریخته شده باشند.

وی تصریح کرد: دستگاه قضایی استان با قاطعیت و بدون هیچ‌گونه اغماض به وظیفه قانونی و شرعی خود در مقابله با قاچاق سوخت ادامه خواهد داد، اما ریشه‌کن کردن این پدیده شوم نیازمند همکاری همه‌جانبه، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و مطالبه‌گری عمومی است.

قهرمانی افزود: بی‌تردید، هرگونه مسامحه، سکوت یا همراهی مستقیم و غیرمستقیم با قاچاقچیان و عوامل پشتیبان آنان، در حکم مشارکت در تکرار چنین فجایع انسانی است و بر این اساس امیدواریم با همدلی و اراده مشترک همه اقشار و نهادها، شاهد پایان یافتن این‌گونه حوادث تلخ و صیانت از جان و امنیت مردم استان باشیم.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین با بیان اینکه در همین راستا و از همین لحظه پویش مردمی "نه به قاچاق سوخت، نه به سوختن جان‌ها" آغاز می‌شود، گفت: این پویش، حرکتی اجتماعی برای نجات جان عزیزانمان و صیانت از امنیت استان است و انتظار می رود همه اقشار مردم، خانواده‌ها، بزرگان، معتمدین، نمایندگان مجلس، علمای شیعه و سنی، اصحاب رسانه و نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی به صورت فعال و با همدلی و هم‌افزایی در این حرکت اجتماعی مشارکت کنند.

وی تأکید کرد: در این پویش، هر هرمزگانی متعهد می‌شود خود و اطرافیانش را از ورود به چرخه قاچاق سوخت بازدارد، دیگران را نسبت به خطرات جانی و اجتماعی این پدیده آگاه سازد و همراهی لازم را با دستگاه‌های مسئول در مسیر مبارزه و اطلاع‌رسانی داشته باشد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین از قضات و دادستان های سراسر استان نیز خواست که شدیدترین و قاطعانه ترین برخوردها را با انواع قاچاق سوخت و جرایم مرتبط با آن داشته باشند.

