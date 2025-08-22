پلیس گلستانی در حمله تروریستی ایرانشهر به شهادت رسید

به گزارش ایلنای گلستان، عوامل تروریستی به دو واحد گشت انتظامی پاسگاه «دامن» ایرانشهر که در محور خاش – ایرانشهر مشغول تأمین امنیت شهروندان بودند حمله کردند.

در این اقدام تروریستی، پنج تن از خادمان امنیت و آرامش به شهادت رسیدندکه نام یک شهید از گلستان به نام استوار دوم حسن تولی در بین آن‌ها دیده می شود.

برنامه تشییع پیکر این شهید و مراسم استقبال متعاقبا اعلام می‌شود.

