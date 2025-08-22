خبرگزاری کار ایران
پلیس گلستانی در حمله تروریستی ایرانشهر به شهادت رسید

کد خبر : 1676754
در حمله تروریستی روز جمعه به خودروی گشت انتظامی در محور خاش به ایرانشهر حسن تولی از گلستان به درجه رفیع شهادت رسید.

به گزارش ایلنای گلستان، عوامل تروریستی به دو واحد گشت انتظامی پاسگاه «دامن» ایرانشهر که در محور خاش – ایرانشهر مشغول تأمین امنیت شهروندان بودند حمله کردند. 

در این اقدام تروریستی، پنج تن از خادمان امنیت و آرامش به شهادت رسیدندکه نام یک شهید از گلستان به نام استوار دوم حسن تولی در بین آن‌ها دیده می شود. 

برنامه تشییع پیکر این شهید و مراسم استقبال متعاقبا اعلام می‌شود.

