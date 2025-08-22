پلیس گلستانی در حمله تروریستی ایرانشهر به شهادت رسید
در حمله تروریستی روز جمعه به خودروی گشت انتظامی در محور خاش به ایرانشهر حسن تولی از گلستان به درجه رفیع شهادت رسید.
به گزارش ایلنای گلستان، عوامل تروریستی به دو واحد گشت انتظامی پاسگاه «دامن» ایرانشهر که در محور خاش – ایرانشهر مشغول تأمین امنیت شهروندان بودند حمله کردند.
در این اقدام تروریستی، پنج تن از خادمان امنیت و آرامش به شهادت رسیدندکه نام یک شهید از گلستان به نام استوار دوم حسن تولی در بین آنها دیده می شود.
برنامه تشییع پیکر این شهید و مراسم استقبال متعاقبا اعلام میشود.