مراکز انتقال خون اصفهان اول شهریورماه فعال هستند
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان از فعال بودن مراکز انتقال خون استان اصفهان در روز شنبه اول شهریور ماه خبر داد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، کیان دهراب پور، مدیرکل انتقال خون اصفهان، اظهار داشت: برای تأمین صددرصد نیاز بیماران به فرآوردههای خونی، روز شنبه اول شهریورماه مراکز اهدای خون استان فعال بوده و اهداکنندگان عزیز هم استانی از هر گروه خونی با مراجعه به این مراکز یاریگر بیماران باشند.
وی گفت: روز شنبه اول شهریورماه، مرکز خونگیری خواجو اصفهان در ۲ نوبت صبح و عصر و مراکز اهدای خون کاشان، نجفآباد، شهرضا، گلپایگان، خوانسار، شاهینشهر و خمینیشهر در نوبت صبح مطابق ساعات روزهای دیگر، آماده خدمترسانی به مردم هستند.
۱۱ مرکز انتقال خون در استان اصفهان فعالیت میکنند که ۲ مرکز در شهر اصفهان مستقر است.