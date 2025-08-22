خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مراکز انتقال خون اصفهان اول شهریورماه فعال هستند

مراکز انتقال خون اصفهان اول شهریورماه فعال هستند
کد خبر : 1676738
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان از فعال بودن مراکز انتقال خون استان اصفهان در روز شنبه اول شهریور ماه خبر داد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، کیان دهراب پور، مدیرکل انتقال خون اصفهان، اظهار داشت: برای تأمین صددرصد نیاز بیماران به فرآورده‌های خونی، روز شنبه اول شهریورماه مراکز اهدای خون استان فعال بوده و اهداکنندگان عزیز هم استانی از هر گروه خونی با مراجعه به این مراکز یاریگر بیماران باشند.

وی گفت: روز شنبه اول شهریورماه، مرکز خون‌گیری خواجو اصفهان در ۲ نوبت صبح و عصر و مراکز اهدای خون کاشان، نجف‌آباد، شهرضا، گلپایگان، خوانسار، شاهین‌شهر و خمینی‌شهر در نوبت صبح مطابق ساعات روزهای دیگر، آماده خدمت‌رسانی به مردم هستند.

۱۱ مرکز انتقال خون در استان اصفهان فعالیت می‌کنند که ۲ مرکز در شهر اصفهان مستقر است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور