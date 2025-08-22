ورود رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به موضوع جان باختن کودک ۱۱ ساله زاهدانی

به گزارش ایلنا، محمدحسن محمدی ضمن ابراز همدردی با خانواده این نوجوان عزیز، از معاون درمان خواست در کوتاهترین زمان ممکن پرونده به نتیجه رسیده و با خاطیان احتمالی برخورد قاطع صورت پذیرد.

وی تاکید کرد: ما در قبال تک تک مراجعین، مسئول هستیم و در صورت هر گونه قصور، از خطای افراد نمی گذریم.

وی این ضایعه را به خانواده این نوجوان، تسلیت گفت.

در پی جان باختن کودک ۱۱ ساله، سرپرست معاونت درمان، بطور مستقیم موضوع را بررسی و کمیته های متعددی جهت روشن شدن موضوع و برخورد با خاطیان احتمالی، تشکیل داد.

دکتر عبدالرزاق همچنین جلساتی با گروه بیهوشی و تیم مدیریتی بیمارستان برگزار کرد.

وی گفت: پرونده پزشکی متوفی با سرعت و جدیت در دانشگاه و سایر نهادهای ذی‌صلاح در حال بررسی است.

