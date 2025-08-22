خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ورود رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به موضوع جان باختن کودک ۱۱ ساله زاهدانی

ورود رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به موضوع جان باختن کودک ۱۱ ساله زاهدانی
کد خبر : 1676718
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ضمن ابراز تاسف از جان باختن کودک ۱۱ ساله حین انجام آندوسکپی دستور ویژه برای رسیدگی فوری به موضوع صادر کرد.‌

به گزارش ایلنا، محمدحسن محمدی  ضمن ابراز همدردی با خانواده این نوجوان عزیز، از معاون درمان خواست در کوتاهترین زمان ممکن پرونده به نتیجه رسیده و با خاطیان احتمالی برخورد قاطع صورت پذیرد. 

وی تاکید کرد: ما در قبال تک تک مراجعین، مسئول هستیم و در صورت هر گونه قصور، از خطای افراد نمی گذریم.

وی این ضایعه را به خانواده این نوجوان، تسلیت گفت.

 در پی جان باختن کودک ۱۱ ساله، سرپرست معاونت درمان، بطور مستقیم موضوع را بررسی و کمیته های متعددی جهت روشن شدن موضوع و برخورد با خاطیان احتمالی، تشکیل داد. 

دکتر عبدالرزاق همچنین جلساتی با گروه بیهوشی و تیم مدیریتی بیمارستان برگزار کرد. 

وی گفت: پرونده پزشکی متوفی با سرعت و جدیت در دانشگاه و سایر نهادهای ذی‌صلاح در حال بررسی است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور