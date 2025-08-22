۱۰۴ هکتار از مراتع طارم سفلی قزوین دچار آتش سوزی شد

به گزارش ایلنا، آزیتا اسدی روز جمعه اظهار کرد: آتش‌سوزی در حاشیه جنگل بین عنبقین و حسن آباد و دیگری در مراتع حسن آباد و نصیر آباد بخش طارم سفلی با حضور چندین تیم از اداره کل‌ منابع طبیعی و آبخیزداری استان و محیط زیست، نیروهای مردمی، بخشداری و شهرداری سیردان و آتش نشانی خاموش شد.

وی ادامه داد: در این آتش سوزی چهار هکتار از مراتع عنبقین و نزدیک به ۱۰۰ هکتار از مراتع حسن آباد و نصیر آباد طعمه حریق شدند.

اسدی تصریح کرد: با توجه به شدت وزش باد در منطقه مامورین یگان منابع طبیعی و سایر دستگاه‌ها با تلاش‌های زیادی موفق به اطفاء شدند.

به گفته این مسوول، محل‌های آتش گرفته جزء مناطق چهارگانه و حفاظت شده محیط زیست هستند و در این عملیات مسوول منابع طبیعی بخش الموت شرقی از ناحیه ‌پا به شدت دچار آسیب شد که برای مداوا به بیمارستان منتقل شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری قزوین خاطرنشان کرد: پس از خاموش کردن آتش و بررسی‌های بعمل آمده عامل حریق شناسایی و با هماهنگی بعمل آمده با رییس دادگاه بخش نامبرده بازداشت و برای رسیدگی پرونده تحویل کلانتری سیردان شد.

