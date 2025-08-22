خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بررسی آخرین وضعیت طرح‌های ترافیکی شیراز؛

شناسایی ۱۰ خیابان پرترافیک شیراز/ پارک دوبل همچنان معضل اصلی

شناسایی ۱۰ خیابان پرترافیک شیراز/ پارک دوبل همچنان معضل اصلی
کد خبر : 1676680
لینک کوتاه کپی شد.

نشست کمیسیون حمل‌ونقل، ترافیک و عمران شورای اسلامی شهر شیراز به بررسی گره‌های ترافیکی، پروژه‌های زیربنایی و ضرورت همکاری بین‌بخشی اختصاص یافت.

به گزارش ایلنا،  نایب‌رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، ترافیک و عمران شورای شهر شیراز در این نشست با اشاره به آمار بازه زمانی ۱۸ تا ۲۴ مردادماه گفت: در این مدت شاهد افزایش ثبت تخلفات به‌ویژه در حوزه سرعت بودیم که نیازمند مدیریت دقیق است.

محمود صفایی، افزود: هرچند تعداد جرایم اعمال‌شده با حجم تخلفات فاصله چشمگیری دارد، اما مقابله با پارک دوبل در خیابان‌ها بهبود یافته است.

به گفته صفایی، چندین دوربین ثبت تخلف پارک دوبل به‌زودی در معابر شهر نصب خواهد شد تا این نوع تخلفات و آثار آن بر ترافیک کاهش یابد.

نایب‌رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، ترافیک و عمران شورای اسلامی شهر شیراز همچنین از شناسایی ۱۰ خیابان پرترافیک ناشی از پارک دوبل، از جمله خیابان‌های کریم‌خان زند، لطفعلی‌خان زند، نادر، آزادی و امیرکبیر خبر داد و توسعه پارکینگ‌های عمومی را جزو راهکارهای ضروری کاهش بار ترافیک خواند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور