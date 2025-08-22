شناسایی ۱۰ خیابان پرترافیک شیراز/ پارک دوبل همچنان معضل اصلی

به گزارش ایلنا، نایب‌رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، ترافیک و عمران شورای شهر شیراز در این نشست با اشاره به آمار بازه زمانی ۱۸ تا ۲۴ مردادماه گفت: در این مدت شاهد افزایش ثبت تخلفات به‌ویژه در حوزه سرعت بودیم که نیازمند مدیریت دقیق است.

محمود صفایی، افزود: هرچند تعداد جرایم اعمال‌شده با حجم تخلفات فاصله چشمگیری دارد، اما مقابله با پارک دوبل در خیابان‌ها بهبود یافته است.

به گفته صفایی، چندین دوربین ثبت تخلف پارک دوبل به‌زودی در معابر شهر نصب خواهد شد تا این نوع تخلفات و آثار آن بر ترافیک کاهش یابد.

نایب‌رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، ترافیک و عمران شورای اسلامی شهر شیراز همچنین از شناسایی ۱۰ خیابان پرترافیک ناشی از پارک دوبل، از جمله خیابان‌های کریم‌خان زند، لطفعلی‌خان زند، نادر، آزادی و امیرکبیر خبر داد و توسعه پارکینگ‌های عمومی را جزو راهکارهای ضروری کاهش بار ترافیک خواند.

انتهای پیام/