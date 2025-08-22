روزی۱۲ ساعت آب شرب روستای تلکنگاه گشت رودخان فومن قطع است

نعیم یوسف پناه در گفتگو با خبرنگار ایلنا در گیلان گفت: حدود پنج سال است که این روستا مشکل آب شرب دارد و دو ماه است که آب شرب روستا روزانه به مدت ۱۲ ساعت قطع می شود و مردم در شرایط بسیار سختی بسر می برند.

وی افزود: آب شرب این روستا از روستای همجوار تامین می شود و متاسفانه آب چشمه این روستا نیازهای دو روستا را نمی تواند تامین کند.

یوسف پناه با بیان اینکه از شرکت آب و فاضلاب استان انتظار داریم که فوراً اقدامی عاجل در این رابطه نماید افزود؛ چشمه ای در محدوده روستای تلکنگاه وجود دارد که اگر اداره آب و فاضلاب همت کرده و با تجهیز و لوله کشی آن را وارد شبکه نماید بخش زیادی از مشکلات آب شرب این روستا مرتفع خواهد شد.

وی افزود: از مسئولان شهرستان تقاضا داریم تا نسبت به این معضل روستای تلکنگاه اقدامی جدی و فوری انجام دهند.

