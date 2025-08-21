آغاز حفاری تونل آب بر طرح تامین آب شرب مشهد از یال شمالی هزار مسجد

به گزارش ایلنا از خراسان رضوی، عباس علی آبادی، در سفر یک روزه به مشهد از محل حفر تونل آب بر طرح تامین آب شرب مشهد از رودخانه های مرزی یال شمالی هزار مسجد بازدید کرد. همزمان با بازدید وزیر نیرو عملیات حفاری این تونل آغاز شد.

علی آبادی در جریان این بازدید تامین پایدار آب شرب و بهداشت شهر مشهد را از اولویت‌های وزارت نیرو عنوان کرد و گفت: این پروژه باید با شتاب پیش برود.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی نیز در جریان این بازدید گفت: کنترل واستفاده بهینه از سهم سر زمینی منابع آب رودخانه‌ها مرزی و انتقال ۵۱٫۳ میلیون متر مکعب در سال از حجم آب خروجی از کشور برای تامین بخشی از نیاز آب شرب و بهداشت شهر مشهد با رعایت حقوق ذینفعان مبدا از اهداف این طرح است.

محمدعلی نعمت نژاد درباره مشخصات فنی این طرح گفت: این طرح دارای ۲۶۷/۵ کیلومتر خط انتقال، تونل آب بر به طول ۸٫۵ کیلومتر با قطر ۲/۸ متر و ظرفیت ۱۸ مترمکعب در ثانیه و ۱۱ ایستگاه پمپاژ است. وی اعتبار مورد نیاز کل طرح را ۱۵۰ هزار میلیارد ریال اعلام کرد.

نعمت نژاد عدم تخصیص اعتبارات مورد نیاز طرح از محل اعتبارات و در آمد عمومی و صندوق توسعه ملی، عدم اصلاح ماده ۲۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص سهم اعتبارات در آمد عمومی از ۱۰ به ۶۷ و منابع داخلی از ۹۰ به ۳۳ درصد را از مشکلات این طرح عنوان کرد و تامین اعتبار طرح تامین آب شرب مشهد از رودخانه های مرزی یال شمالی هزار مسجد از محل اعتبارات رودخانه مرزی - صندوق توسعه ملی، افزایش سهم اعتبارات در آمدعمومی از ۱۰ به ۶۷ را برای حل مشکل تامین اعتبار طرح پیشنهاد داد.

