وزیر نیرو خبر داد؛
تجمیع سرمایههای مردمی و ملی برای توسعه پروژههای اولویتدار انرژی کشور
وزیر نیرو گفت: وزارت نیرو در حال آمادهسازی بستر جذب سرمایه در حوزه انرژی بوده و هدف، تجمیع سرمایههای مردمی و ملی برای اجرای طرحهای مهم، اولویتدار و سودده در بخش انرژی است.
به گزارش ایلنا از خراسان رضوی، عباس علیآبادی، در حاشیه مراسم افتتاح پست و خط ۱۳۲ کیلوولت شهرک صنعتی مشهد ۵ و چهار پروژه دیگر شرکت برق منطقهای خراسان، در جمع خبرنگاران ضمن تشریح سیاستها و اقدامات وزارت نیرو، از برنامه این وزارتخانه برای تجمیع سرمایههای مردمی و ملی در راستای توسعه طرحهای اولویتدار حوزه انرژی خبر داد و اظهار کرد: در حال حاضر شرایط برای جذب سرمایه در حوزه انرژی در حال آمادهسازی است. برنامه ما این است که سرمایههای ملی را در کنار سرمایههای مردمی تجمیع کنیم تا برای پروژههای مهم، اولویتدار و سودده استفاده شود.
وی با اشاره به سفر خود به خراسان رضوی، تصریح کرد: اتفاقات مبارکی در حال رقم خوردن است و طرحهای بسیاری در حال اجراست. این سفر یک سفر نمادین برای نشان دادن آن است که در استان خراسان رضوی در بخش آب و برق، پروژههای بزرگی در حال اجراست. نوید ما به مردم این است که آیندهای درخشان پیش رویشان قرار دارد و همه تلاش میکنند ایرانی آبادتر از گذشته ساخته شود. البته دشمنان این واقعیت را برنمیتابند و با سیاهنمایی تلاش میکنند تصویر دیگری از وضعیت کشور ارائه دهند.
وزیر نیرو افزود: در خراسان رضوی وضعیت خوبی داریم و این استان به سایر استانها نیز کمک میکند. تلاش ما این است که این شرایط حفظ شده و سایر استانها نیز به چنین وضعیتی برسند. هزاران پروژه در حال اجراست، بهویژه نیروگاههای خورشیدی و حرارتی که اولویت نخست تأمین نیاز منطقه خود را دارند.
علیآبادی درباره وضعیت شبکه برق نیز توضیح داد: نیروگاههای خورشیدی بر بستر شبکه ۲۰ کیلوولت تغذیه میشوند و امکان انتقال برق از این شبکه وجود ندارد. به همین دلیل، مازاد برق از طریق پستهای برق به دیگر نقاط منتقل خواهد شد. بدون شک وضعیت بهتر خواهد شد، بهشرطی که توازن بین تولید و مصرف برق برقرار شود.
وی ادامه داد: با توجه به محدودیتهای اقلیمی کشور، باید الگوی مصرف و حتی سطح توقعات را تغییر دهیم. برخی سازهها در حال اجراست تا آبهای هدررفته مهار شوند، در کنار آن نیز اقدامات غیرسازهای در دستور کار است تا مدیریت مصرف بهینهتر اجرا شود.
وزیر نیرو با تأکید بر اهمیت استفاده از راهکارهای مدرن، گفت: حتی موضوع انتقال آب از دریا مورد توجه قرار گرفته، اما باید به یاد داشت که این آب بسیار گرانقیمت است و باید صرف مصارفی با ارزش افزوده بالا شود.
علیآبادی همچنین در حاشیه آغاز عملیاتی اجرایی پروژه حفاری مکانیزه تونل انتقال آب مشهد از رودخانههای مرزی یال شمالی هزار مسجد نیز در جمع خبرنگاران، در خصوص چشمانداز تأمین آب و برق در کشور، اظهار کرد: آب برای کشور ما و بهویژه این منطقه بسیار مهم است و دنیا در آستانه تحولات بزرگی در این حوزه قرار دارد. باید روشهای سنتی را کنار گذاشت. اگر بخواهیم با روشهای قدیمی برق تولید کنیم، باید آب بیشتری مصرف کنیم و آلودگی بیشتری ایجاد شود. وزارت نیرو در این دوره تلاش میکند با روشهای هوشمندانه هم آب و هم برق مردم را تأمین کند.
وی افزود: برای خراسان رضوی، که نیازمند رسیدگی فوری است، برنامههای خاصی داریم. این سفر هم با همین هدف انجام شده تا ببینیم چه اقداماتی میتوان انجام داد. دست التماس به سمت همه مردم و دانشمندان دراز میکنم تا ایدههای خود را ارائه دهند. ما این ایدهها را بررسی و بهترین آنها را اجرا میکنیم.
وزیر نیرو با اشاره به ناترازی مصرف و تولید در سالهای گذشته نیز تصریح کرد: در گذشته تولید متناسب با افزایش مصرف بالا نرفته است و این امر سبب ناترازی شده است. اکنون در تلاش هستیم با احداث نیروگاهها، بهویژه نیروگاههای خورشیدی، و توسعه خطوط انتقال، این مشکل را برطرف کنیم. از بخش خصوصی نیز برای سرمایهگذاری در این بخش دعوت شده و اقدامات جدی در حال انجام است.