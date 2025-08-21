به گزارش ایلنا، حسن امیدی افزود: افزایش قیمت مصالح ساختمانی باعث شده پیمانکاران و سازندگان مسکن، در اراک نسبت به ساخت‌وساز رغبت نشان ندهند و در نتیجه قیمت مسکن در بازار افزایش یافته است. بر همین اساس توان خرید مردم به خاطر افزایش قیمت مسکن با ارقام نجومی به شدت، کاهش یافته است.

وی به نقش تسهیلات مسکن برای کمک به تنظیم بازار خرید و فروش در این حوزه اشاره کرده و ادامه داد: تسهیلات بانکی در تنظیم بازار، کوچکترین سهم را ندارد، چرا که میزان تسهیلات با قیمت‌های موجود در بازار مسکن، تناسب ندارد و میزان اقساط خارج از توان متقاضیان است.

رئیس اتحادیه مشاورین املاک استان مرکزی به تأثیرات اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن در کاهش قیمت ساختمان در اراک اشاره کرده و اظهار داشت: پروژه مسکن 8112 واحدی اراک در حال ساخت است که با تکمیل و تحویل واحدهای آن به مردم، شاهد کاهش قیمت مسکن در اراک خواهیم بود.

امیدی به اثرگذاری واحدهای مسکونی اقدام ملی مسکن در تغییر قیمت بازار اشاره داشته و تصریح کرد: واگذاری واحدهای مسکونی اقدام ملی مسکن در شهرک شهید سلیمانی به علت اینکه متقاضیان خودمالک و سازنده بودند، تأثیری در تغییر قیمت بازار مسکن در اراک نداشته است.

وی همچنین به کاهش شدید میزان جابجایی مسکن در بین اجاره‌نشین‌های شهر اراک اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: افزایش قیمت اجاره‌بهای مسکن باعث شده تا 90 درصد مستأجران در اراک قرارداد اجاره خود را تمدید کنند و هزینه جابجایی را متحمل نشوند.

انتهای پیام/