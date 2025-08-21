به گزارش ایلنا، عبدالحسین محمدی افزود: بخشی از اراضی واگذار شده، به شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی برای نیروگاه‌های زیر 10 مگاوات و مابقی به سرمایه‌گذاران تحت نظارت شرکت برق منطقه‌ای اختصاص یافته است. تا پایان سال جاری 2000 هکتار دیگر واگذار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه مابقی اراضی مورد نیاز تا نیمه نخست سال آینده تکمیل می‌شود، ادامه داد: این پروژه‌ها نه تنها به تولید انرژی پاک و کاهش آلودگی هوا کمک می‌کند، بلکه با جلوگیری از مازوت‌سوزی و کاهش قطعی برق، گامی مؤثر در توسعه پایدار است.

مدیرکل منابع‌طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی اظهار داشت: ‌براساس برنامه‌ریزی استانداری این استان، باید 7500 هکتار زمین برای ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی و تولید 5000 مگاوات از این نوع انرژی واگذار شود که بخشی از این اراضی واگذار شده است.

محمدی به میزان انرژی خورشیدی که در سال جاری به شبکه برق استان مرکزی وارد خواهد شد اشاره داشته و تصریح کرد: تا پایان سال جاری، 200 مگاوات انرژی خورشیدی وارد شبکه برق خواهد شد که تأثیر بسزایی در تأمین برق پایدار خواهد داشت.

