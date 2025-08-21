صادرات 24 هزار و 220 کیلوگرم داروی دامی از استان مرکزی

به گزارش ایلنا، محمد فتاحی افزود: 22 هزار و 720 کیلوگرم از این میزان صادرات انواع داروهای دام، طیور و آبزیان است که به کشورهای مختلف صادر شده است. همچنین 1500 لیتر انواع مواد ضدعفونی کننده نیز با نظارت‌های دامپزشکی و به صورت محلول به کشور عراق صادر شد.

وی به موضوع حمایت از تولیدات داخلی و افزایش صادرات داروهای دامی اشاره کرده و ادامه داد: تولید داروهای دامی در کشور نه تنها مانع خروج ارز از کشور در سال‌های اخیر شده، بلکه صادارات دارو یکی از اقدامات در راستای تحقق شعار سرمایه‌گذاری برای تولید شده است.

