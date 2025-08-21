خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل دامپزشکی استان خبر داد:

صادرات 24 هزار و 220 کیلوگرم داروی دامی از استان مرکزی

صادرات 24 هزار و 220 کیلوگرم داروی دامی از استان مرکزی
کد خبر : 1676545
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی به صادرات اقلام دارویی دامی تولیدی این استان به خارج کشور اشاره کرده و در این رابطه گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 24 هزار و 220 کیلوگرم اقلام دارویی دامی از این استان به خارج از کشور صادر شد.

به گزارش ایلنا، محمد فتاحی افزود: 22 هزار و 720 کیلوگرم از این میزان صادرات انواع داروهای دام، طیور و آبزیان است که به کشورهای مختلف صادر شده است. همچنین 1500 لیتر انواع مواد ضدعفونی کننده نیز با نظارت‌های دامپزشکی و به صورت محلول به کشور عراق صادر شد.

وی به موضوع حمایت از تولیدات داخلی و افزایش صادرات داروهای دامی اشاره کرده و ادامه داد: تولید داروهای دامی در کشور نه تنها مانع خروج ارز از کشور در سال‌های اخیر شده، بلکه صادارات دارو یکی از اقدامات در راستای تحقق شعار سرمایه‌گذاری برای تولید شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور