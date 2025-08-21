مدیرکل دامپزشکی استان خبر داد:
صادرات 24 هزار و 220 کیلوگرم داروی دامی از استان مرکزی
مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی به صادرات اقلام دارویی دامی تولیدی این استان به خارج کشور اشاره کرده و در این رابطه گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 24 هزار و 220 کیلوگرم اقلام دارویی دامی از این استان به خارج از کشور صادر شد.
به گزارش ایلنا، محمد فتاحی افزود: 22 هزار و 720 کیلوگرم از این میزان صادرات انواع داروهای دام، طیور و آبزیان است که به کشورهای مختلف صادر شده است. همچنین 1500 لیتر انواع مواد ضدعفونی کننده نیز با نظارتهای دامپزشکی و به صورت محلول به کشور عراق صادر شد.
وی به موضوع حمایت از تولیدات داخلی و افزایش صادرات داروهای دامی اشاره کرده و ادامه داد: تولید داروهای دامی در کشور نه تنها مانع خروج ارز از کشور در سالهای اخیر شده، بلکه صادارات دارو یکی از اقدامات در راستای تحقق شعار سرمایهگذاری برای تولید شده است.