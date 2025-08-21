مدیرکل غله استان:
164 هزار تن گندم از 18 هزار کشاورز خریداری شد
پرداخت ۶۰ درصد مطالبات گندمکاران استان مرکزی
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مرکزی با اشاره به اینکه 25 هزار میلیارد ریال مطالبات گندمکاران این استان در سال جاری پرداخت شده است، گفت: تاکنون 33 هزار و 640 میلیارد ریال گندم از کشاورزان استان خریداری شده که با این اقدام 60 درصد مطالبات گندمکاران، پرداخت شده است.
به گزارش ایلنا، غلامرضا ملکی به حجم خرید گندم از کشاورزان استان مرکزی اشاره داشته و افزود: خرید تضمینی گندم کشاورزان این استان از خرداد ماه آغاز شده و طبق آخرین آمار میزان محصول خریداری شده از گندمگاران استان 164 هزار تن گندم از 18 هزار کشاورز است.
وی ادامه داد: خرید گندم در این استان با توجه به وسعت و حجم محصول وضعیت مناسبی دارد. گندمها در قالب 37 هزار محموله به سیلوهای استان مرکزی تحویل شده و مطالبات گندمکاران نیز طبق زمان تحویل گندم، پرداخت شده است.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مرکزی اظهار داشت: پرداخت مطالبات گندمکاران در سال جاری از نظر میزان مبلغ و مدت زمان پرداختی، نسبت به سال گذشته وضعیت مناسبی دارد و مابقی مطالبات نیز در آیندهای نزدیک پرداخت میشود.
ملکی تصریح کرد: خرید گندم در شهرستانهای شازند، خنداب و اراک ادامه دارد و در شهرستانهای ساوه، زرندیه، دلیجان، محلات، آشتیان و فراهان به اتمام رسیده است. اما در صورتی که کشاورزان این شهرستانها گندم برای تحویل داشته باشند مراکز موظف به دریافت محصول از کشاورز تا پایان شهریور ماه هستند.
وی بیان داشت: تاکنون 55 هزار تن از گندم استان مرکزی برای تأمین نیاز سایر استانهای کشور صادر شده است. همچنین برای حفظ کیفیت آرد و طبخ نان طبق استانداردهای تعریف شده، 15 هزار تن گندم از سایر استانها با درجه کیفیت مناسبتر به استان وارد شده است.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مرکزی به موضوع استفاده مقداری از گندم به عنوان بذر برای کشت بعدی اشاره داشته و در این خصوص تأکید کرد: با اشاره به این نکته که 20 تا 30 درصد گندم تولیدی برای بذر مورد استفاده قرار میگیرد.