رئیس جهاد کشاورزی استان مرکزی خبر داد:
بهرهبرداری و آغاز عملیات اجرایی 62 طرح حوزه کشاورزی در هفته دولت
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: 62 طرح به ارزش 15 هزار میلیارد ریال در بخش کشاورزی این استان همزمان با هفته دولت بهرهبرداری میشود و یا عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد شد. با بهرهبرداری از این طرحها، گامی مهم در راستای توسعه پایدار و افزایش تولیدات کشاورزی در استان برداشته میشود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی صفری در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانههای استان مرکزی، افزود: طرحهای هفته دولت این سازمان شامل 30 طرح در بخش آب و خاک، 3 طرح گلخانهای، 3 طرح بخش طیور، 5 طرح در بخش منابع طبیعی، 12 طرح شیلات و 9 طرح صنایع تبدیلی است.
وی ادامه داد: این طرحها نقش مهمی در توسعه اشتغالزایی در استان مرکزی ایفا خواهند کرد. بهرهبرداری از این طرحها در مجموع، 3275 فرصت شغلی جدید در استان ایجاد میکند. پیشبینی میشود زمینه اشتغال مستقیم برای 2549 نفر و اشتغال غیرمستقیم برای 2784 نفر فراهم شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی به اهمیت این طرحها در توسعه کشاورزی استان اشاره کرده و اظهار داشت: طرحها بر اساس نیاز واقعی استان و با در نظر گرفتن نظر کارشناسان طراحی شدهاند. هدف از اجرای این طرحها، بهرهمندی مردم و رونق تولید و توسعه در بخش کشاورزی است.