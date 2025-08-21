خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون وزارت آموزش و پرورش:

استفاده حداکثری از ظرفیت پژوهش‌سراها از اولویت‌های مهم پروژه مهر است

استفاده حداکثری از ظرفیت پژوهش‌سراها از اولویت‌های مهم پروژه مهر است
کد خبر : 1676528
لینک کوتاه کپی شد.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: استفاده حداکثری از ظرفیت پژوهش‌سراها یکی از اولویت‌های مهم پروژه مهر سال جاری است و لازم است تمامی استان‌ها به این مهم توجه ویژه داشته باشند. این امر می‌تواند به انتقال تجربه‌های علمی و ارتقاء کیفیت آموزشی در مدارس کمک شایانی کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید مصطفی آذرکیش در جریان بازدید از پژوهش‌سرای قلم‌چی اراک، افزود: پژوهش‌سراها به عنوان مراکزی برای تقویت توانایی‌های علمی و پژوهشی دانش‌آموزان، محیطی غنی و پویا را فراهم می‌آورند که می‌تواند به رشد فکری و خلاقیت این قشر از جامعه کمک کند.

وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون 694 پژوهش‌سرا در نقاط مختلف کشور فعالیت می‌کنند، ادامه داد: این فضاها با فراهم کردن امکانات و تجهیزات لازم، همچنین برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی، زمینه‌ساز شکل‌گیری پژوهش‌های مؤثر و کاربردی هستند.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت: با توجه به نیازهای روز جامعه، انتظار می‌رود پژوهش‌سراها نقش مؤثری در ایجاد فرصت‌های پژوهشی و شکوفایی توانمندی‌های علمی دانش‌آموزان ایفا کنند و در این راستا اقدامات ویژه‌ای را ارائه دهند.

آذرکیش تصریح کرد: اعضاء هیئت امناهای پژوهش‌سراها رُکن مهم اداره این مجموعه‌ها هستند و باید ضمن تشکیل جلسات داخلی و جلسات با مدیران مناطق با سر فصل قرار دادن 4 اصل ذکر شده در پی رشد و شکوفایی دانش‌آموزان باشند.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، در سفر یک روزه خود به استان مرکزی در شهرستات اراک از پژوهش‌سرای قلم‌چی، هنرستان جوار صنعت شرکت ماشین‌سازی اراک، مدرسه تاریخی صمصامی، هنرستان هوانوردی ساتراپ این شهر و دانشگاه فرهنگیان استان مرکزی بازدید کرد. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور