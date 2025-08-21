معاون وزارت آموزش و پرورش:
استفاده حداکثری از ظرفیت پژوهشسراها از اولویتهای مهم پروژه مهر است
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: استفاده حداکثری از ظرفیت پژوهشسراها یکی از اولویتهای مهم پروژه مهر سال جاری است و لازم است تمامی استانها به این مهم توجه ویژه داشته باشند. این امر میتواند به انتقال تجربههای علمی و ارتقاء کیفیت آموزشی در مدارس کمک شایانی کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید مصطفی آذرکیش در جریان بازدید از پژوهشسرای قلمچی اراک، افزود: پژوهشسراها به عنوان مراکزی برای تقویت تواناییهای علمی و پژوهشی دانشآموزان، محیطی غنی و پویا را فراهم میآورند که میتواند به رشد فکری و خلاقیت این قشر از جامعه کمک کند.
وی با اشاره به اینکه هماکنون 694 پژوهشسرا در نقاط مختلف کشور فعالیت میکنند، ادامه داد: این فضاها با فراهم کردن امکانات و تجهیزات لازم، همچنین برگزاری کارگاهها و دورههای آموزشی، زمینهساز شکلگیری پژوهشهای مؤثر و کاربردی هستند.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت: با توجه به نیازهای روز جامعه، انتظار میرود پژوهشسراها نقش مؤثری در ایجاد فرصتهای پژوهشی و شکوفایی توانمندیهای علمی دانشآموزان ایفا کنند و در این راستا اقدامات ویژهای را ارائه دهند.
آذرکیش تصریح کرد: اعضاء هیئت امناهای پژوهشسراها رُکن مهم اداره این مجموعهها هستند و باید ضمن تشکیل جلسات داخلی و جلسات با مدیران مناطق با سر فصل قرار دادن 4 اصل ذکر شده در پی رشد و شکوفایی دانشآموزان باشند.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، در سفر یک روزه خود به استان مرکزی در شهرستات اراک از پژوهشسرای قلمچی، هنرستان جوار صنعت شرکت ماشینسازی اراک، مدرسه تاریخی صمصامی، هنرستان هوانوردی ساتراپ این شهر و دانشگاه فرهنگیان استان مرکزی بازدید کرد.