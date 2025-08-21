دانشآموختگان مجتمع بینالملل حوزه علمیه فارس تجلیل شدند
امام جمعه شیراز: حوزه باید کنشگر فرهنگی جهانی تربیت کند
همایش تجلیل از دانشآموختگان و برگزیدگان مجتمع آموزشی پژوهشی بینالملل حوزه علمیه فارس با حضور جمعی از مسئولان حوزوی، اساتید برجسته، طلاب نخبه و فعالان فرهنگی در مرکز مدیریت حوزه علمیه استان فارس این مجتمع برگزار شد.
به گزارش ایلنا، نماینده ولی فقیه در استان فارس در این مراسم با تأکید بر رسالت فراملی حوزه های علمیه گفت: مجتمع بینالملل حوزه تنها به آموزش زبان محدود نمیشود، بلکه مأموریت اصلی آن تربیت کنشگران فرهنگی در سطح بینالمللی است که بتوانند پیام اسلام را با زبان روز به جهانیان منتقل کنند.
آیت الله لطفالله دژکام، افزود: طلاب باید بدانند که رسالت شان صرفاً علمی نیست، بلکه باید در عرصههای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نیز نقش آفرینی کنند.
وی ادامه داد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند مبلغینی هستیم که با زبان جهانی، منطق اسلامی را تبیین کنند.
آیت الله دژکام همچنین بر اهمیت استمرار در علمآموزی تأکید کرد و گفت: علم بدون تمرین و تکرار از ذهن خارج میشود؛ طلاب باید با مباحثه، مطالعه مستمر، دانش خود را تثبیت و به دیگران منتقل کنند.
وی در پایان سخنان خود، چشمانداز تبدیل شیراز به جهان شهر جهان اسلام را مطرح کرد و خواستار بهره برداری از ظرفیتهای فکری، هنری و فرهنگی استان فارس در این مسیر شد.
حوزه علمیه سنگر تاریخی مبارزه با استعمار است
مدیر حوزه علمیه استان فارس نیز در این مراسم با اشاره به بیانیه مهم رهبر معظم انقلاب به مناسبت یکصدمین سال باز تأسیس حوزه علمیه قم، اظهار داشت: این بیانیه منشوری راهبردی برای آینده حوزه های علمیه است و بر رسالت تاریخی حوزه در مبارزه با استعمار تأکید دارد. ما باید این هویت را بازخوانی و به نسل جدید منتقل کنیم.
حجتالاسلام والمسلمین عبدالرضا محمودی با بیان اینکه حوزه علمیه در طول تاریخ، مدافع هویت ملت ها در برابر سلطه گران بوده است، گفت: امروز نیز باید با امید، انگیزه و تلاش مستمر، مسیر تعالی علمی و فرهنگی حوزه را ادامه دهیم.
مدیر حوزه علمیه استان فارس با اشاره به نقش حوزه در بصیرت افزایی و انسجام ملی در جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی گفت:
در روزهایی که دشمنان ایران تهدید به حضور در خیابانهای کشور میکردند، وحدت و بصیرت مردم ایران، این توهم را نابود کرد.
وی ادامه داد: مبلغین حوزه علمیه فارس با حضور فعال در میدان، نقش مؤثری در روشنگری و تقویت انسجام ملی ایفا کردند
پرورش کنشگران بینالمللی در هفت زبان زنده دنیا
مسئول مجتمع آموزشی پژوهشی بینالملل حوزههای علمیه استان فارس نیز گفت: این مرکز که از سال ۹۶ فعالیت خود را آغاز کرده و از سال ۹۹ بهصورت رسمی تحت عنوان مرکز زبان حوزههای علمیه فارس شناخته شد، اکنون بهعنوان دومین مرکز زبان کشور، مأموریت خود را بر آموزش زبان و تربیت کنشگران بینالمللی متمرکز کرده است.
به گفته محمدحسین اسماعیلی در این مجتمع تاکنون بیش از ۷۰۰ طلبه و علاقهمند در هفت زبان زنده دنیا شامل انگلیسی، عربی، روسی، چینی، اسپانیایی، فرانسه و عبری آموزش دیدهاند. همچنین از ابتدای فعالیت تاکنون سه دوره آموزشی برگزار شده و ۷۶ نفر در رشتههای زبان انگلیسی، عربی و چینی فارغالتحصیل شدهاند. هماکنون نیز ۲۲۱ نفر در دورههای فعال آموزش زبان حضور دارند.
اسماعیلی تأکید کرد: هدف این مجتمع صرفاً آموزش زبان نیست بلکه ارتقای توانمندیهای علمی، فرهنگی، رسانهای و اجتماعی زبانآموزان است. بر همین اساس، مهارتهایی همچون تولید محتوا، فعالیت در شبکههای اجتماعی، کار گروهی و مدیریت تیمی به فراگیران آموزش داده میشود تا آنها بتوانند بهعنوان کنشگران مؤثر در عرصه بینالملل ایفای نقش کنند.
مسئول مجتمع بینالملل حوزههای علمیه فارس بیان داشت: این مرکز علاوه بر زبانآموزی، دورههای تکمیلی در زمینههای سینما، نویسندگی، کارگردانی، تدوین، خبرنگاری، تصویربرداری، گویندگی و موسیقی متن برگزار میکند و در کنار آن با راهاندازی استودیو رسانهای، بستر لازم برای تولید محتوا و ارتقای سواد رسانهای فراگیران را فراهم آورده است.
وی افزود: حمایتهای صورتگرفته، بهویژه از سوی دفتر نمایندگی ولیفقیه در استان فارس، موجب شد این مجتمع بتواند فعالیتهای بینالمللی خود را گسترش دهد. اعزام ۱۵۴ مبلغ مسلط به زبان عربی در ایام اربعین حسینی از جمله اقدامات شاخص این مرکز در عرصه دیپلماسی عمومی بوده است.
اسماعیلی با اشاره به اهمیت دیپلماسی عمومی و نقش رسانه در تقویت کنشگری بینالمللی، تأکید کرد: مأموریت اصلی این مرکز، تربیت نیروهای مردمنهاد و مستقل برای فعالیت در حوزه بینالملل است. وی تصریح کرد در این چارچوب، علاوه بر آموزش زبان، بخشهایی همچون ترجمه، اندیشههای بینالملل، رسانه بینالملل، کودک و نوجوان و پژوهشسرای بینالملل نیز راهاندازی شده و بهصورت عملیاتی فعالیت دارند..
مسئول مجتمع بینالملل حوزههای علمیه فارس خاطرنشان کرد این مرکز به دنبال ایجاد ساختاری مردمنهاد است تا تمامی علاقهمندان بتوانند پس از آموزشهای تخصصی، بهعنوان کنشگران فعال در عرصه بینالملل فعالیت کنند و به تقویت دیپلماسی عمومی کشور یاری رسانند.
در بخش پایانی مراسم، از جمعی از طلاب ممتاز، فارغ التحصیلان و اساتید کادر مجتمع عالی بینالملل با اهدای لوح تقدیر و هدایای معنوی تجلیل شد. این طلاب در زمینه های زبانآموزی، تولید محتوا، فعالیتهای تبلیغی و پژوهشی عملکرد درخشانی داشتهاند.
مجتمع بینالملل حوزه علمیه فارس با هدف تربیت طلاب مسلط به زبانهای انگلیسی، عربی، چینی، عبری، فرانسوی، آلمانی، روسی در راستای گسترش فعالیتهای تبلیغی و رسانهای در سطح منطقه ای فعالیت میکند.