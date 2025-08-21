مدیرکل حفاظت محیطزیست لرستان مطرح کرد؛
خسارت به ۱۵ هکتار از منطقه حفاظت شده «اشترانکوه» بر اثر آتش سوزی
مدیرکل حفاظت محیطزیست لرستان گفت: در جریان وقوع آتشسوزی در منطقه حفاظت شده «اشترانکوه»، ۱۵ هکتار از این منطقه دچار خسارت شد.
به گزارش ایلنا، کامران فرمانپور روز پنجشنبه سیام مرداد ماه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: در پی وقوع آتشسوزی در بخشهای جنگلی از منطقه حفاظت شده «اشترانکوه» و «تی عمارت» بلافاصله نیروهای یگان حفاظت محیطزیست این منطقه و با کمک نیروهای منابع طبیعی شهرستان دورود به محل موردنظر عزیمت کردند که پس از چندین ساعت تلاش بیوقفه و باتوجهبه صعبالعبور بودن منطقه در نهایت حریق مهار شد.
وی افزود: در این آتشسوزی حدود ۱۵ هکتار از اراضی مرتعی منطقه در آتشسوزی رخداده دچار خسارت شد.
مدیرکل حفاظت محیطزیست لرستان، بیان داشت: علت آتشسوزی نامعلوم است و پیگیریهای لازم برای شناسایی عاملان این آتشسوزی در حال انجام است.
فرمان پور، گفت: باتوجهبه افزایش دمای هوا و افزایش تراکم گیاهی، آتشسوزیهای عمدی و غیرعمدی مراتع یکی از چالشهای مهم محیطزیست و منابع طبیعی است، لذا از دوستداران محیطزیست درخواست میشود در صورت مشاهده هرگونه موارد مشابه با سامانه شبانهروزی ۱۵۴۰ تماس حاصل کنند تا دراسرعوقت نسبت به پیگیری آن اقدام شود.