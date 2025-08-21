خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست لرستان مطرح کرد؛

خسارت به ۱۵ هکتار از منطقه حفاظت شده «اشترانکوه» بر اثر آتش سوزی

خسارت به ۱۵ هکتار از منطقه حفاظت شده «اشترانکوه» بر اثر آتش سوزی
کد خبر : 1676412
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست لرستان گفت: در جریان وقوع آتش‌سوزی در منطقه حفاظت شده «اشترانکوه»، ۱۵ هکتار از این منطقه دچار خسارت شد.

به گزارش ایلنا، کامران فرمان‌پور روز پنجشنبه سی‌ام مرداد ماه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: در پی وقوع آتش‌سوزی در بخش‌های جنگلی از منطقه حفاظت شده «اشترانکوه» و «تی عمارت» بلافاصله نیروهای یگان حفاظت محیط‌زیست این منطقه و با کمک نیروهای منابع طبیعی شهرستان دورود به محل موردنظر عزیمت کردند که پس از چندین ساعت تلاش بی‌وقفه و باتوجه‌به صعب‌العبور بودن منطقه در نهایت حریق مهار شد. 

وی افزود: در این آتش‌سوزی حدود ۱۵ هکتار از اراضی مرتعی منطقه در آتش‌سوزی رخ‌داده دچار خسارت شد. 

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست لرستان، بیان داشت: علت آتش‌سوزی نامعلوم است و پیگیری‌های لازم برای شناسایی عاملان این آتش‌سوزی در حال انجام است. 

فرمان پور، گفت: باتوجه‌به افزایش دمای هوا و افزایش تراکم گیاهی، آتش‌سوزی‌های عمدی و غیرعمدی مراتع یکی از چالش‌های مهم محیط‌زیست و منابع طبیعی است، لذا از دوستداران محیط‌زیست درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه موارد مشابه با سامانه شبانه‌روزی ۱۵۴۰ تماس حاصل کنند تا دراسرع‌وقت نسبت به پیگیری آن اقدام شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور