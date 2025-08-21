به گزارش ایلنا از بندرعباس، چهارمین دوره جشنواره مستقل فیلم‌های ۱۰۵ ثانیه‌ای «گَمبرون شهر» طی روزهای ۲۶ تا ۲۸ مردادماه در سینما ستاره شهر بندرعباس برگزار شد و در آیین پایانی، برگزیدگان بخش‌های مختلف معرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند.

بخش استانی

•برگزیده فیلمنامه: فائزه رئیسی‌پور (کات)

•برگزیده کارگردانی: مهدی حیدری‌پوری (چشم سوم)

•برگزیده پوستر: پگاه امیری (گور)

•تقدیر بازیگری مرد: یونس سالاری (هونمکی)

•برگزیده بازیگری زن: عفت وحدت (هفت، هفت و نیم)

•برگزیده تصویربرداری: زنده‌یاد علی قاسمی (جست)

•برگزیده صدابرداری: سیدعلی موسوی (کات)

•برگزیده تدوین: سیدعلی موسوی (کات)

•برگزیده موسیقی: امیرحسین زحمتکش (سمج)

•برگزیده مستند: مرتضی استادزاده (گور)

•برگزیده پویانمایی: یونس نورالدینی (نهال)

•برگزیده تجربی: محمد سارانی‌نژاد (ضدریتم)

•برگزیده داستانی: فائزه رئیسی‌پور (کات)

بخش ملی

•برگزیده ویژه آب (هویار): مجید انوری (سو – گلستان)

•برگزیده داستانی ملی: اصغر بشارتی (قرمز کوچک آبی بزرگ – هرمزگان)

•برگزیده پویانمایی: علیرضا پورشکوری (هدیه‌ای برای فردا – تهران)

•تقدیر پویانمایی: اکبر تراب‌پور (میزان – همدان)

بخش‌های ویژه

•تماشاخانه ۱۰۵ (تقدیر دبیرخانه): وحید دهشکار (آب آرزوست)، الهام افروتن (تصعید)، عسل مومنی (سمفونی شبانه)

•جایزه ویژه منتقدین (تقدیر مشترک): پروا آسترکی (سمج) و محمد سارانی‌نژاد (عقب‌گرد به خانه)

•برگزیده ویژه دبیرخانه: الهام محمدزاده (اتاق – اصفهان)

•برگزیده انتخاب تماشاگران: الهه مریدی (عبور از خط)

جوایز ویژه «فیلم کوتاه نیوز»

برگزیدگان لوح زرین تولید، حمایت بین‌المللی و پخش:

اصغر محمدی (ماهنا – زنجان)، ساجده معزی (الف و ب – ایلام)، سید جمال کمالی (اوشهن – البرز)، اکبر تراب‌پور (میزان – همدان)، مجید انوری (سو – گلستان)، اصغر بشارتی (عطف و قرمز کوچک آبی بزرگ – هرمزگان)، رضا احمدی و زنده‌یاد علی قاسمی (قهرمان – هرمزگان).

جوایز دبیرخانه این دوره شامل لوح تقدیر، تندیس جشنواره، جایزه نقدی، جایزه ویژه آب (هویار) و جایزه ویژه رسانه فیلم کوتاه نیوز برای فیلم‌های برگزیده و تقدیر شده بود.

این جشنواره با هدف تقویت جریان فیلم کوتاه، ترویج فرهنگ شهری و کشف استعدادهای نو در حوزه سینما برگزار شد.

انتهای پیام/