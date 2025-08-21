خبرگزاری کار ایران
آرای هیأت داوران چهارمین جشنواره مستقل فیلم‌های ۱۰۵ ثانیه‌ای «گَمبرون شهر» اعلام شد
چهارمین دوره جشنواره مستقل فیلم‌های ۱۰۵ ثانیه‌ای «گَمبرون شهر» طی روزهای ۲۶ تا ۲۸ مردادماه در سینما ستاره شهر بندرعباس برگزار شد و در آیین پایانی، برگزیدگان بخش‌های مختلف معرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند.

بخش استانی
•برگزیده فیلمنامه: فائزه رئیسی‌پور (کات)
•برگزیده کارگردانی: مهدی حیدری‌پوری (چشم سوم)
•برگزیده پوستر: پگاه امیری (گور)
•تقدیر بازیگری مرد: یونس سالاری (هونمکی)
•برگزیده بازیگری زن: عفت وحدت (هفت، هفت و نیم)
•برگزیده تصویربرداری: زنده‌یاد علی قاسمی (جست)
•برگزیده صدابرداری: سیدعلی موسوی (کات)
•برگزیده تدوین: سیدعلی موسوی (کات)
•برگزیده موسیقی: امیرحسین زحمتکش (سمج)
•برگزیده مستند: مرتضی استادزاده (گور)
•برگزیده پویانمایی: یونس نورالدینی (نهال)
•برگزیده تجربی: محمد سارانی‌نژاد (ضدریتم)
•برگزیده داستانی: فائزه رئیسی‌پور (کات)
 
بخش ملی
•برگزیده ویژه آب (هویار): مجید انوری (سو – گلستان)
•برگزیده داستانی ملی: اصغر بشارتی (قرمز کوچک آبی بزرگ – هرمزگان)
•برگزیده پویانمایی: علیرضا پورشکوری (هدیه‌ای برای فردا – تهران)
•تقدیر پویانمایی: اکبر تراب‌پور (میزان – همدان)
 
بخش‌های ویژه
•تماشاخانه ۱۰۵ (تقدیر دبیرخانه): وحید دهشکار (آب آرزوست)، الهام افروتن (تصعید)، عسل مومنی (سمفونی شبانه)
•جایزه ویژه منتقدین (تقدیر مشترک): پروا آسترکی (سمج) و محمد سارانی‌نژاد (عقب‌گرد به خانه)
•برگزیده ویژه دبیرخانه: الهام محمدزاده (اتاق – اصفهان)
•برگزیده انتخاب تماشاگران: الهه مریدی (عبور از خط)
 
جوایز ویژه «فیلم کوتاه نیوز»
 
برگزیدگان لوح زرین تولید، حمایت بین‌المللی و پخش:
اصغر محمدی (ماهنا – زنجان)، ساجده معزی (الف و ب – ایلام)، سید جمال کمالی (اوشهن – البرز)، اکبر تراب‌پور (میزان – همدان)، مجید انوری (سو – گلستان)، اصغر بشارتی (عطف و قرمز کوچک آبی بزرگ – هرمزگان)، رضا احمدی و زنده‌یاد علی قاسمی (قهرمان – هرمزگان).
 
جوایز دبیرخانه این دوره شامل لوح تقدیر، تندیس جشنواره، جایزه نقدی، جایزه ویژه آب (هویار) و جایزه ویژه رسانه فیلم کوتاه نیوز برای فیلم‌های برگزیده و تقدیر شده بود.
 
این جشنواره با هدف تقویت جریان فیلم کوتاه، ترویج فرهنگ شهری و کشف استعدادهای نو در حوزه سینما برگزار شد.
