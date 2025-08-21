آرای هیأت داوران چهارمین جشنواره مستقل فیلمهای ۱۰۵ ثانیهای «گَمبرون شهر» اعلام شد
کد خبر : 1676378
چهارمین دوره جشنواره مستقل فیلمهای ۱۰۵ ثانیهای «گَمبرون شهر» طی روزهای ۲۶ تا ۲۸ مردادماه در سینما ستاره شهر بندرعباس برگزار شد و در آیین پایانی، برگزیدگان بخشهای مختلف معرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند.
بخش استانی
•برگزیده فیلمنامه: فائزه رئیسیپور (کات)
•برگزیده کارگردانی: مهدی حیدریپوری (چشم سوم)
•برگزیده پوستر: پگاه امیری (گور)
•تقدیر بازیگری مرد: یونس سالاری (هونمکی)
•برگزیده بازیگری زن: عفت وحدت (هفت، هفت و نیم)
•برگزیده تصویربرداری: زندهیاد علی قاسمی (جست)
•برگزیده صدابرداری: سیدعلی موسوی (کات)
•برگزیده تدوین: سیدعلی موسوی (کات)
•برگزیده موسیقی: امیرحسین زحمتکش (سمج)
•برگزیده مستند: مرتضی استادزاده (گور)
•برگزیده پویانمایی: یونس نورالدینی (نهال)
•برگزیده تجربی: محمد سارانینژاد (ضدریتم)
•برگزیده داستانی: فائزه رئیسیپور (کات)
بخش ملی
•برگزیده ویژه آب (هویار): مجید انوری (سو – گلستان)
•برگزیده داستانی ملی: اصغر بشارتی (قرمز کوچک آبی بزرگ – هرمزگان)
•برگزیده پویانمایی: علیرضا پورشکوری (هدیهای برای فردا – تهران)
•تقدیر پویانمایی: اکبر ترابپور (میزان – همدان)
بخشهای ویژه
•تماشاخانه ۱۰۵ (تقدیر دبیرخانه): وحید دهشکار (آب آرزوست)، الهام افروتن (تصعید)، عسل مومنی (سمفونی شبانه)
•جایزه ویژه منتقدین (تقدیر مشترک): پروا آسترکی (سمج) و محمد سارانینژاد (عقبگرد به خانه)
•برگزیده ویژه دبیرخانه: الهام محمدزاده (اتاق – اصفهان)
•برگزیده انتخاب تماشاگران: الهه مریدی (عبور از خط)
جوایز ویژه «فیلم کوتاه نیوز»
برگزیدگان لوح زرین تولید، حمایت بینالمللی و پخش:
اصغر محمدی (ماهنا – زنجان)، ساجده معزی (الف و ب – ایلام)، سید جمال کمالی (اوشهن – البرز)، اکبر ترابپور (میزان – همدان)، مجید انوری (سو – گلستان)، اصغر بشارتی (عطف و قرمز کوچک آبی بزرگ – هرمزگان)، رضا احمدی و زندهیاد علی قاسمی (قهرمان – هرمزگان).
جوایز دبیرخانه این دوره شامل لوح تقدیر، تندیس جشنواره، جایزه نقدی، جایزه ویژه آب (هویار) و جایزه ویژه رسانه فیلم کوتاه نیوز برای فیلمهای برگزیده و تقدیر شده بود.
این جشنواره با هدف تقویت جریان فیلم کوتاه، ترویج فرهنگ شهری و کشف استعدادهای نو در حوزه سینما برگزار شد.