به گزارش ایلنا، سرهنگ عبدالله حسن‌زاده فرمانده انتظامی شهرستان ساری، در تشریح این حادثه گفت: مرد متهم، در حالی که لباس زنانه به تن داشت به قصد ترساندن فروشنده سوپرمارکت به دلیل خصومت قبلی، وارد مغازه شد. اما واکنش سریع فروشنده و همکاری مثال‌زدنی اهالی روستا، موجب شد تا این فرد نتواند به اهداف خود برسد.

وی افزود: در لحظه وقوع حادثه، فروشنده با فریادهای خود، توجه مردم محلی را جلب کرد. مردم نیز به سرعت وارد عمل شده و متهم را در داخل سوپرمارکت محاصره کردند. بلافاصله پس از اطلاع به پلیس، مأموران انتظامی در محل حاضر شده و متهم را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی ساری تصریح کرد: متهم پس از تحویل به مراجع قانونی و تفهیم اتهام، با صدور قرار تامین کیفری متناسب، آزاد شد.

سرهنگ حسن‌زاده در پایان بر اهمیت مشارکت عمومی در امنیت جامعه تأکید کرد و خاطرنشان ساخت: یکی از تکنیک‌های مؤثر در پیشگیری از جرائم، افزایش نظارت‌های عمومی و مشارکت جمعی در کمک به یکدیگر برای کاهش بزهکاری است.

