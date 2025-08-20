فرمانده انتظامی شهرستان ساری:
نقشه کینهجو در لباس زنانه، با همت مردم ساری نقش بر آب شد
فردی که با پوشش عجیب و زنانه، قصد ایجاد وحشت و مزاحمت برای فروشنده یک سوپرمارکت در روستای لنگر را داشت، در یک عملیات غافلگیرکننده مردمی و انتظامی، دستگیر شد. این سناریوی عجیب، ریشه در خصومتی قدیمی میان متهم و فروشنده داشت و با هوشیاری اهالی، ناکام ماند.
به گزارش ایلنا، سرهنگ عبدالله حسنزاده فرمانده انتظامی شهرستان ساری، در تشریح این حادثه گفت: مرد متهم، در حالی که لباس زنانه به تن داشت به قصد ترساندن فروشنده سوپرمارکت به دلیل خصومت قبلی، وارد مغازه شد. اما واکنش سریع فروشنده و همکاری مثالزدنی اهالی روستا، موجب شد تا این فرد نتواند به اهداف خود برسد.
وی افزود: در لحظه وقوع حادثه، فروشنده با فریادهای خود، توجه مردم محلی را جلب کرد. مردم نیز به سرعت وارد عمل شده و متهم را در داخل سوپرمارکت محاصره کردند. بلافاصله پس از اطلاع به پلیس، مأموران انتظامی در محل حاضر شده و متهم را دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی ساری تصریح کرد: متهم پس از تحویل به مراجع قانونی و تفهیم اتهام، با صدور قرار تامین کیفری متناسب، آزاد شد.
سرهنگ حسنزاده در پایان بر اهمیت مشارکت عمومی در امنیت جامعه تأکید کرد و خاطرنشان ساخت: یکی از تکنیکهای مؤثر در پیشگیری از جرائم، افزایش نظارتهای عمومی و مشارکت جمعی در کمک به یکدیگر برای کاهش بزهکاری است.