در جلسهای با حضور معاون وزیر نیرو مطرح شد؛
خشکسالی، تولید برقآبی خوزستان را متوقف کرد
موافقت اولیه برای تأمین ۵ هزار میلیارد ریال تکمیل فاضلاب اندیمشک
مدیرعامل شرکت برق منطقهای خوزستان اعلام کرد تولید نیروگاههای برقآبی استان که سال گذشته هشت هزار مگاوات به شبکه تزریق میکردند، امسال بر اثر خشکسالی به صفر نزدیک شده است. در همین نشست، مدیرعامل آبفای خوزستان از موافقت اولیه اخذ پنج هزار میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل شبکه فاضلاب اندیمشک خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، علی اسدی مدیرعامل شرکت برق منطقهای خوزستان امروز چهارشنبه در نشست بررسی مسائل آب، برق و فاضلاب اندیمشک که با حضور معاون وزیر نیرو در سالن جلسات سد کرخه برگزار شد، گفت: «خشکسالی و کاهش بارندگی نسبت به میانگین بلندمدت، نقش مهمی در ناترازی کنونی انرژی داشته است.»
وی با اشاره به کاهش شدید تولید نیروگاههای برقآبی استان افزود: «نیروگاههای برقآبی خوزستان سال گذشته هشت هزار مگاوات برق تولید و به شبکه سراسری تزریق میکردند اما این میزان در تابستان امسال به صفر نزدیک شده است.»
اسدی تاکید کرد: «شرکت توزیع برق خوزستان در حال مدیریت مصرف ۱۱ هزار مگاواتی در اوج بار، بدون بروز کوچکترین حادثهای در شرایط گرمای شدید و رطوبت بالای استان است.»
او ادامه داد: «تمام تلاش مجموعه وزارت نیرو رفع ناترازی انرژی از طریق برنامهریزیهای گسترده است.»
در ادامه این نشست، صابر علیدادی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان نیز اظهار کرد: «برای تکمیل شبکه فاضلاب اندیمشک امسال ۳۳۰ میلیارد ریال اعتبار تخصیص داده شده و موافقت اولیه اخذ پنج هزار میلیارد ریال از طریق ماده ۵۶ نیز گرفته شده است که در صورت تأیید بانک، تفاهمنامه سهجانبه آن امضا خواهد شد.»
علیدادی با اشاره به ضرورت تکمیل شبکه فاضلاب و تصفیهخانه چمگلک، گفت: «ورود فاضلاب این منطقه به رودخانه دز باعث آلودگی شده و تکمیل پروژه از اهمیت بالایی برخوردار است.»
وی افزود: «شبکه فاضلاب چمگلک ۵۵ کیلومتر طول دارد که تاکنون ۵۰ کیلومتر آن اجرا و پنج کیلومتر باقی مانده است. همچنین تصفیهخانه این منطقه با ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی چند سال است نیمهکاره رها شده که برای تکمیل آن یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است. در صورت تخصیص اعتبار، طی ۱۰ ماه میتوان کل شبکه و تصفیهخانه چمگلک اندیمشک را تکمیل و بهرهبرداری کرد.»