خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۹ زندانی با کمک خادمیاران رضوی آران و بیدگل آزاد شدند

۹ زندانی با کمک خادمیاران رضوی آران و بیدگل آزاد شدند
کد خبر : 1676208
لینک کوتاه کپی شد.

دبیر کانون‌های خدمت رضوی آران و بیدگل گفت: ۹ زندانی از سال ۱۴۰۳ تاکنون با کمک خادمیاران رضوی آران و بیدگل آزاد شدند.

به گزارش ایلنا از اصفهان، علی راحمی، مدیر نمایندگی ستاد دیه منطقه کاشان اظهار داشت: در آستانه ایام شهادت امام رضا(ع) و رحلت پیامبر اکرم(ص)، دومین زندانی جرائم مالی غیرعمد توسط خادمیاران رضوی آران و بیدگل آزاد شد.

وی با بیان اینکه این اقدام در قالب پویش «قرار هشتم» و با مشارکت ستاد مردمی دیه کاشان صورت گرفت، افزود: زندانی ۴۳ساله که سرپرست خانوار بود، با پرداخت بخشی از بدهی ۳.۶ میلیاردریالی خود از زندان آزاد شد.

راحمی ادامه داد: ۶۰۰ میلیون ریال از بدهی توسط شاکی بخشیده شد، ۲.۸ میلیارد ریال از طریق آورده شخصی و وام ستاد دیه تأمین شد و ۲۰۰ میلیون ریال نیز توسط عباد صالحی، خادمیار رضوی، به نیابت از مرحومان حسن و علی‌اصغر صالحی پرداخت شد.

عباس آذرباد، دبیر کانون‌های خدمت رضوی آران و بیدگل نیز با اشاره به آزادی ۹ زندانی از سال ۱۴۰۳ تاکنون، از ادامه این مسیر با حمایت خیران خبر داد و اعلام کرد: در صورت تحقق کمک‌های مردمی، زندانی دیگری نیز در ایام ولادت پیامبر اکرم(ص) آزاد خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور