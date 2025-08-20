۹ زندانی با کمک خادمیاران رضوی آران و بیدگل آزاد شدند
دبیر کانونهای خدمت رضوی آران و بیدگل گفت: ۹ زندانی از سال ۱۴۰۳ تاکنون با کمک خادمیاران رضوی آران و بیدگل آزاد شدند.
به گزارش ایلنا از اصفهان، علی راحمی، مدیر نمایندگی ستاد دیه منطقه کاشان اظهار داشت: در آستانه ایام شهادت امام رضا(ع) و رحلت پیامبر اکرم(ص)، دومین زندانی جرائم مالی غیرعمد توسط خادمیاران رضوی آران و بیدگل آزاد شد.
وی با بیان اینکه این اقدام در قالب پویش «قرار هشتم» و با مشارکت ستاد مردمی دیه کاشان صورت گرفت، افزود: زندانی ۴۳ساله که سرپرست خانوار بود، با پرداخت بخشی از بدهی ۳.۶ میلیاردریالی خود از زندان آزاد شد.
راحمی ادامه داد: ۶۰۰ میلیون ریال از بدهی توسط شاکی بخشیده شد، ۲.۸ میلیارد ریال از طریق آورده شخصی و وام ستاد دیه تأمین شد و ۲۰۰ میلیون ریال نیز توسط عباد صالحی، خادمیار رضوی، به نیابت از مرحومان حسن و علیاصغر صالحی پرداخت شد.
عباس آذرباد، دبیر کانونهای خدمت رضوی آران و بیدگل نیز با اشاره به آزادی ۹ زندانی از سال ۱۴۰۳ تاکنون، از ادامه این مسیر با حمایت خیران خبر داد و اعلام کرد: در صورت تحقق کمکهای مردمی، زندانی دیگری نیز در ایام ولادت پیامبر اکرم(ص) آزاد خواهد شد.