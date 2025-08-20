حمایت قاطع دولت وفاق از سرمایه گذاران بخش خصوصی

به گزارش ایلنا، مسعود گودرزی در سلسله نشست های شهرستانی در سفر به شهرستان سروستان، افزود: در شرایط حساس و جنگ دوازده روزه تجاوزات رژیم صهیونیستی، فرصتی پیش آمد تا مدیران و فرمانداران استان فارس در شرایط بحران محک زده شوند.

وی ادامه داد: کسانی که بهترین سرمایه زندگی‌شان را برای دفاع از آب و خاک و وطن گذاشته‌اند، قطعاً در مسئولیت‌های خود کوتاهی نمی‌کنند و تمام تلاششان را به کار می‌گیرند.

گودرزی درباره مشکلات کم‌آبی و مدیریت منابع آبی استان گفت: کشور ما با خشکسالی و کم‌آبی مواجه است و باید در مدیریت منابع و تغییر الگوی کشت تدبیر کنیم. به عنوان مثال، استفاده از کشت گلخانه‌ای و کاهش مصرف آب در کشاورزی می‌تواند به بهبود وضعیت کمک کند.

وی با اشاره به اهمیت حفظ میراث ملی و فرهنگی استان افزود: فرونشست زمین در مناطق تاریخی مانند پاسارگاد تهدیدی جدی است که علاوه بر اقتصاد، به تاریخ و فرهنگ ما نیز آسیب می‌زند.

گودرزی با بیان اینکه مدیران استان با تمام توان در حال انجام وظایف خود هستند و باید با همکاری و تدبیر، مشکلات را پشت سر بگذاریم، با تأکید بر احترام و ارادت به مردم و مدیران استان گفت: این جلسه فرصتی است برای حل بخشی از مشکلات؛ شاید نتوانیم همه مسائل را یکجا رفع کنیم، اما با همکاری و پیگیری مستمر، گام‌های مؤثری برداشته خواهد شد.

وی یادآور شد: در خصوص شهرستان سروستان، این منطقه ظرفیت ویژه‌ای در حوزه صنعتی دارد و شهرک صنعتی شماره دو سروستان می‌تواند جایگزین مناسبی برای شهرک بزرگ شیراز باشد که با مشکلاتی از جمله کمبود فضا مواجه است.

گودرزی درباره زیرساخت‌ها نیز گفت: مسائل مربوط به گاز و آب تخصیص یافته و در حال پیگیری است. موضوع برق نیز در جلسات مختلف بررسی می‌شود تا مشکلات برطرف گردد. همچنین تاکید دارم که باید به زنجیره‌های ارزش در حوزه دامداری و کشاورزی توجه ویژه شود. به عنوان مثال، کشت گل محمدی در ایران ظرفیت بالایی دارد که می‌تواند درآمدزایی قابل توجهی داشته باشد.

وی با تأکید بر اهمیت شهرک صنعتی یک شهرستان سروستان گفت: ما حتماً از سرمایه‌گذاران حمایت خواهیم کرد. در بحث تسهیلات هم باید دقت کنیم و سهم تبصره هجده را به درستی محاسبه کنیم تا منابع به درستی تخصیص یابد. اگر برخی در بانک‌ها با مشکل مواجه شدند، ما در حال تجهیز منابع و برنامه‌ریزی برای تقویت این بخش هستیم.

گودرزی با اشاره به فرهنگ فاخر مردم سروستان نیز گفت: مردم این منطقه با بافت فرهنگی و مدنی برجسته‌ای زندگی می‌کنند که همه ما به آن افتخار می‌کنیم. از مدیران و مسئولین می‌خواهم که شفاف‌سازی را جدی بگیرند و اطلاعات مربوط به توزیع‌ها را به صورت دقیق اطلاع‌رسانی کنند تا اگر کم و کاستی وجود دارد، اصلاح شود.

